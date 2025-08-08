Ribadesella revive de nuevo la magia de las Piraguas

La fiesta de les Piragües regresa, un año más, con un programa repleto de tradición, cultura y emoción para los amantes del deporte, pero también para los que quieren disfrutar de la única celebración asturiana declarada de Interés Turístico Internacional en el Principado de Asturias.

Una celebración brillante, que siguen miles de personas, a la que se ha sumado este año el techo de luz sobre la calle Gran Vía de Ribadesella, con más de setenta mil bombillas conformando una bandera luminosa gigante, con los colores del Sella, que fue encendida el pasado lunes.

Podium de ganadores en Ribadesella en la edición pasada / LNE

Esta noche a las 23.00 horas, la Plaza Nueva de Ribadesella acogerá la tercera noche de fiesta de la semana grande, con la Orquesta Galilea. Al final de la actuación, el ambiente y la diversión continuará, como también pasará la noche de mañana, por los bares de Ribadesella, antes de dar paso al día grande. Este sábado, 9 de agosto, llega el plato fuerte con la 87 edición del Descenso Internacional del Sella. El desfile en Arriondas dará comienzo a las 10.00 horas y animará la jornada con bandas de gaitas, charangas, y las asociaciones locales La Marea del Sella y Entaína. La ex regatista Theresa Zabell leerá el pregón en verso, minutos antes de la salida, momento tras el que la multitud de personas que presencia cada año el inicio de la prueba entonará el himno de Asturias.

La estampa que sigue, la salida de más de 1.300 palistas inscritos en una nueva edición de esta prueba deportiva, única en la que se mezcla deporte, tradición y emoción. Pasada la una de la tarde, el foco de la competición pasa al puente de Ribadesella, meta oficial del Descenso Internacional del Sella, donde los palistas alcanzan la gloria. Serán recibidos con el aplauso del numeroso público que les espera y la entrega de medallas.

Ambiente en las fiestas de Ribadesella de 2024 / lne

El tren de las Piraguas saldrá hacia la estación de Lloviu donde las autoridades y el público que lo desee serán recibidos en la estación para ir caminando hacia los Campos de Oba, donde se celebrará una jira campestre, organizada por las asociaciones vecinales El Tinganón Bajo de Lloviu y El Tranqueru, de Santianes del Agua. La entrega de premios a los ganadores de las distintas categorías del Descenso Internacional del Sella dará comienzo a las 17.00 horas. Entre las dos y media y las seis y media de la tarde, se podrá disfrutar también animación por las calles de Ribadesella con la música a ritmo de charanga y batucada.

A las ocho de la tarde arrancará un desfile de campeones que hará un recorrido por las calles de la capital riosellana, de mano de las asociaciones locales. A partir de las 23.00 horas, en la Plaza Nueva, la Orquesta Acordes protagonizará la actuación de la noche poniendo el broche festivo al programa riosellano y al disfrute de unos días llenos de emoción, alegría, y buen ambiente.