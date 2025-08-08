La sidra vive su gran año: LA NUEVA ESPAÑA presenta en la Feria su colección de libros sobre la bebida asturiana

–¿Pero la sidra da para cinco libros?

–¡Qué va! Da para muchos más…

La historia milenaria que hay detrás de un culín de sidra, la sabiduría ingenieril que encierra el proceso de elaboración, la fascinante iconografía que despliegan el ritual de la producción y el escanciado, y la riqueza de aromas y sabores que ofrece la bebida identificativa de Asturias fueron algunos de los aspectos destacados ayer en la presentación del coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA "La sidra asturiana, patrimonio mundial", cinco libros que desentrañan el entramado cultural forjado en torno a la bebida autóctona de la región.

"La historia de la sidra es una historia de supervivencia: contra todo pronóstico, la sidra ha superado las barreras del tiempo y del espacio hasta llegar a nosotros", destacó Marcos Palicio, redactor de este periódico y autor de los textos de los volúmenes, cuyo contenido gráfico ha corrido a cargo de Miki López, jefe de Fotografía de LA NUEVA ESPAÑA.

Los cinco libros se distribuirán de manera conjunta con el periódico en los próximos cinco domingos –desde el 10 de agosto hasta el 8 de septiembre–, al precio unitario de 6,95 euros.

El acto de presentación tuvo como escenario el stand de este periódico en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón. Contó con la intervención de los autores del trabajo; el director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo, Luis Benito García; la enóloga Cristina Castaño; y el experimentado escanciador Juan Carlos Piquero Zapatero ("Zapa"), cuyos culinos complementaron las explicaciones de la experta.

Amor Domínguez

Condujo el acto la periodista de LA NUEVA ESPAÑA Amor Domínguez, quien subrayó que el coleccionable "deja constancia de lo que somos en Asturias" y "rinde homenaje a los que han hecho de la sidra una forma de vida".

Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, ensalzó una obra "escrita maravillosamente por Marcos Palicio e ilustrada fantásticamente por Miki López". Rivero hizo memoria de las iniciativas editoriales impulsadas por este periódico desde 1990 y las enmarcó en la voluntad de que "los asturianos conozcan cada día mejor la riqueza de nuestra tierra". A continuación, se proyectó un vídeo resumen protagonizado por algunos de los colaboradores del coleccionable.

Entre los asistentes al acto figuraban Begoña López Fernández, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias del Principado; el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño; el director de la Feria de Muestras, Álvaro Alonso; el presidente de los hosteleros asturianos y españoles, José Luis Álvarez Almeida; el concejal de Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana; la directora de Marketing de Caja Rural de Asturias, Nuria Meana; el catedrático de Historia Medieval Javier Fernández Conde; el cronista oficial de Gijón, Luis Miguel Piñera; José Luis Piñera, vicepresidente de la Denominación de Origen; el presidente de la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias, Ricardo del Río; o el varias veces campeón de escanciado de Asturias, Salvador Ondó.

Marcos Palicio explicó que, en los últimos tiempos, en varias ocasiones le han formulado la pregunta de si la temática de la sidra puede llenar cinco libros. Y de ahí su respuesta reseñada al inicio de estas líneas: "¡Qué va! Da para muchos más…". El periodista hizo hincapié en la riqueza de realidades históricas, antropológicas, geográficas, etnográficas o enológicas que "se esconden detrás de una botella de sidra". "Todas esas disciplinas, y otras, tienen cosas que decir sobre la cultura sidrera", aseveró el autor de los libros, quien singularizó el empleo, a lo largo de la historia de la sidra, de "edificios y artilugios de ingeniería hechos sin ingenieros"; y el desarrollo de "un saber ancestral combinado con geniales intuiciones".

Desde la perspectiva de la imagen, Miki López puso de relieve la potencia iconográfica de la cultura sidrera, y en particular del "ritual" que la adorna, envuelve y acompaña. "Es algo que forma parte de la esencia de Asturias", indicó. Acto seguido, confesó que el mayor reto de su trabajo ha sido "buscar un punto de vista más personal". Sobre la tarea de trabajar en libros, apuntó que "es un privilegio cocinar a fuego lento lo que diariamente hacemos en el periódico".

Luis Benito García, director de la Catedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo, remarcó la relevancia de la declaración, por parte de la Unesco, de la cultura sidrera asturiana como patrimonio inmaterial de la Humanidad, pero advirtió: "Ahora queda casi todo por hacer". Como desafío inmediato, planteó "llevar la cultura sidrera a la escuela, a la educación; convencer a la gente joven de que hay futuro en la agricultura; y lograr que la mayor parte de la sidra se haga con manzana asturiana". García elogió el coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA: "Son libros magníficos, hechos con rigor, accesibles y que merecen el calificativo de alta divulgación".

La enóloga Cristina Castaño ofreció una charla muy didáctica sobre aspectos que habitualmente pasan inadvertidos para el consumidor de sidra, haciendo énfasis en las características organolépticas de la sidra en cuanto a aroma, sabor y vaso se refieren, para distinguir cualidades, defectos y su procedencia. "En la nariz encontramos aromas varietales, fermentativos y postfermentativos. En la boca debemos encontrar un equilibrio entre los sabores básicos, principalmente, ácido, amargo y dulce, ya que estos son los más característicos en la sidra debido a que procede de la manzana, fruta en la que se destacan estos sabores frente al salado o umami", indicó. El vaso constituye "otro punto fuerte de nuestra cultura sidrera frente a las del resto del mundo; por esta razón cobra tanta importancia".

A juicio de la enóloga, "debemos tener claro términos tan identificativos como el espalme, el aguante y el pegue, y como influyen los factores externos en el comportamiento de la sidra en vaso, con el principal protagonismo del escanciador". "El conocimiento de nuestra sidra es fundamental para seguir creciendo en calidad frente a la cantidad y situar este producto tan identificativo de nuestra cultura en el lugar que se merece", reflexionó Cristina Castaño.

"El caldo de cultivo", primer libro de los cinco que componen el coleccionable "La sidra asturiana, patrimonio mundial", llega a los kioscos este domingo. La entrega inicial, subtitulada "apuntes para una historia sidrera de Asturias", repasa la trayectoria histórica más que milenaria de la bebida icónica asturiana. El resto de los libros se entregará con el periódico del día los domingos siguientes, a razón de uno cada fin de semana.