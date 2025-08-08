URA presentará una candidatura a la IGP Ternera Asturiana
s. b.
Oviedo
La Organización Profesional Agraria URA anunció ayer su intención de presentar una candidatura al Sector Productor de la IGP Ternera Asturiana, que estará encabezada por el joven ganadero salense Fernando Martínez Barbón, junto a otros nueve ganaderos.
Desde la organización explicaron que la decisión se tomó ante la "deriva del proceso electoral", señalando la ampliación del plazo de candidaturas por parte de la junta electoral y la posterior intervención de la Consejería de Medio Rural con el respaldo de ASAJA, COAG y UCA, lo que motivó finalmente la paralización judicial cautelar del proceso.
URA solicita ahora el aval del sector para concurrir a las elecciones, previstas en el nuevo calendario para el próximo 22 de noviembre.
