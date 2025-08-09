Ahora sí: la Aemet incluye a Asturias en su alerta por calor para este día (y coincide con un gran fiesta)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) incluye el suroccidente de Asturias en sus alertas de calor para el domingo, en plena ola de altas temperaturas que afecta prácticamente a todo el país. Hasta ahora, Asturias había quedado fuera de los avisos meteorológicos, junto con Valencia y Murcia, únicas excepciones. Sin embargo, Asturias si está incluida en los avisos sanitarios relativos a las altas temperaturas del Ministerio de Sanidad. Así, está previsto hasta el martes se superen las temperaturas umbrales establecidas tanto en el Suroccidente como en el Centro-Valles mineros o la Cordillera-Picos de Europa.

La previsión meterológica para Asturias prevé para hoy que el termómetro alcance los 34 grados en San Antolín de Ibias, pero en esta localidad la temperatura llegará previsiblemente hasta los 41 grados el domingo.

Un domingo por encima de 30 grados

En esa jornada se prevén también máximas por encima de 30 grados en casi toda Asturias, salvo el litoral. Así la Aemet prevé 37 grados en Cangas del Narcea, 31 en Oviedo, 32 grados en Langreo o 32 en Infiesto. Hay que tener en cuenta que precisamente este domingo se celebrará en Pravia la gran fiesta del Xiringüelu, en la que se espera que más de 45.000 romeros abarroten el prau Salcéu. Las recomendaciones para mitigar el calor deberán ser especialmente seguidas en esta cita masificada.

En el litoral las temperaturas serán más suaves, por debajo de los 30 grados, con 26 grados de máxima en Avilés, 27 en Gijón, 25 en Navia o 27 en Llanes.

Las mínimas también registrarán una ligera subida en la jornada del domingo: en Gijón la amanecida se mantendrá a 20 grados, y en Avilés en 19. En el interior tampoco se prevé mucha diferencia, ya que se esperan 17 grados en Degaña o 18 en San Antolín de Ibias.

El registro de temperaturas en la jornada de ayer dejó una máxima de 33,2 grados en Degaña, 32,3 en Somiedo y 31 en Tineo.