América y otros descubrimientos: esta es la historia de cuando la sidra asturiana pegó el estirón

La gran radiografía que el Catastro del Marqués de la Ensenada le hizo a la Asturias de mediados del siglo XVIII detectó manzanos plantados en densidades muy variadas en todos los concejos de Asturias salvo en Degaña. Podía haber unos 250 lagares de capacidades muy variables y producción de sidra estable en 24 municipios… Poco a poco, aquella sidra de casería y consumo propio, acompañamiento de celebraciones y fiestas de guardar, va tomando carrerilla para convertirse a partir del siglo XIX en un gran producto de mercado. El caldo fermentado de las manzanas, que nunca había faltado en la región, que se había quedado a vivir aquí desde un origen incierto pero plenamente documentado a partir de la Alta Edad Media, se estaba preparando para su momento de explosión, para dejar el confinamiento del campo y la casería y dar el gran salto hacia la modernidad y la nueva sociedad urbana. Para subir el peldaño más importante de su historia…

Coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA

El primer libro de la serie de cinco que componen el coleccionable "La sidra asturiana, patrimonio mundial", que LA NUEVA ESPAÑA distribuirá todos los fines de semana a partir de este domingo junto al periódico del día, propone un recorrido con paradas por la historia más que milenaria de la sidra asturiana. Un itinerario con paradas como ésta en el instante en el que la bebida está a punto de dar el estirón y empezar a ser de verdad un artículo de consumo masivo.

¿Qué pasó? El momento clave se cocina con la colaboración de dos procesos históricos que confluyen aproximadamente en el trayecto que va del siglo XIX al XX. De un lado, el tránsito cada vez más fluido hacia una sociedad industrializada y urbana multiplica la demanda de las clases populares y obreras, que quieren bebida a precios asequibles. De otro, el gran éxodo migratorio de asturianos a América expande la necesidad de la bebida a través de la nostalgia de una enorme colectividad expatriada que pide sidra cuando necesita recordar a qué sabía su patria.

Así se guisa el punto de inflexión de un producto de origen campesino que se industrializa sin perder nunca su apego al proceso de fabricación artesanal. Así deja de ser la sidra aquella bebida que ya se fabricaba mucho, y de manera muy expansiva sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII, pero que sólo se podían permitir "economías con cierto grado de desahogo" o que el común de los mortales reservaba para las ocasiones especiales. El historiador Luis Benito García, director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo, acota en esos términos el parteaguas de una historia muy fluctuante, de picos altos y profundos valles que acaso tenga aquí su momento de más rutilante esplendor.

La conquista complicada

Es más o menos en este punto de la historia sidrera, en torno a mediados del XIX, en el que se incorpora a ella el elemento fundamental de la botella, como respuesta al incremento de la producción, pero nada de esto fue fácil, fundamentalmente porque la conquista de América se puso muy cuesta arriba. Los asturianos del gran boom migratorio quisieron sidra y la tuvieron –constan exportaciones regulares ultramarinas desde 1802–, pero no tardaron en aparecer los problemas. La bebida viajaba, pero no llegaba bien. Los cambios de presión de la larga travesía en barco, el movimiento de los buques y el deficiente sellado de las botellas echaban a perder el producto y dejaron mucha sidra por el camino. Como casi todas, esta dificultad esencial en el trayecto histórico del producto ya la había visto mucho antes Jovellanos, que escribió a finales del XVIII que "la sidra, que es una producción abundantísima, y que a pesar de su excelente calidad, se fabrica de modo que ni tiene una duración ni sufre (soporta) los riesgos de un largo transporte y mucho menos de una distante navegación…".

A partir de esta dificultad, y gracias a la clarividencia de un grupo de visionarios, nació por caminos insospechados una industria nueva y genuinamente asturiana, la de la sidra champanizada. Casi a tientas, estudiando los métodos del champán francés y a veces con la ayuda de farmacéuticos locales, fueron capaces de idear un producto mucho más estable que la sidra natural y perfectamente exportable.

Tomás Zarracina empezó en 1857 por la sidra espumosa adaptando en Gijón los modos champanizadores franceses, años después José Cima inauguró en Colloto la gasificación artificial de la sidra y Alberto del Valle completó en Villaviciosa el triángulo básico de grandes pioneros contribuyendo decisivamente a la consolidación y desarrollo del producto. Por toda la región germinaron decenas de fábricas que estimularon la producción de manzana y la de sidra artesanal, necesaria para la elaboración de las nuevas bebidas. Habían nacido una industria y un producto genuinamente asturiano que, paradójicamente, apenas se consumía en Asturias.

Portada del primer libro. / LNE