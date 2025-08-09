Aumentan las ayudas para las cofradías
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria concederá 673.427 euros en ayudas a 19 cofradías de pescadores que gestionan planes de explotación de percebe, pulpo y angula. Una cuantía cofinanciada por la Unión Europea y que aumenta más del 5 por ciento respecto a 2024.
