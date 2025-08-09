Bouzán y Bertín Llera tras conquistar el Sella: "Es un sueño cumplido; esta prueba no se compara ni con un Mundial"

Como un sueño cumplido. Así definían los ganadores del emocionate descenso del Sella su hito tras alzarse con la victoria en una de las citas deportivas más esperadas en Asturias.

"Esto es indescriptible. No tengo palabras para describir este momento, el poder estar abrazado a mi hermana disfrutando de esto… De todas las pruebas en las que estuve, no hay comparación con esta, ni siquiera un Mundial. Di todo en el sprint y aguanté con fuerza hasta el final", exclamaba Bertín Llera, minutos después de terminar la exigente prueba.

Entre los secretos de su triunfo, los ganadores destacan la confianza en la remontada. "Sabíamos que teníamos ritmo de sobra e intentamos recuperar esa desventaja. Hoy he cumplido un sueño que tenía desde niño y todo lo de hoy es disfrutar. La noche acabará tarde", añadió Llera.

Así fue la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella y la fiesta de Les Piragües / Mario Canteli / LNE

Por su parte, Walter Bouzán, compañero de aventura, tiraba de nostalgia al compartir este triunfo con el hijo de "uno de mis mejores amigos, con el que remé hace 25 años. Además, la victoria llegaba tras 8 años sin conquistarla. "Estoy muy contento por volver a ganar en casa a mis 47 años y por hacerlo con una persona que vi crecer desde pequeño, tanto como persona como piragüisticamente, así que me hace mucha ilusión haberlo conseguido con él".

Sobre el inicio, algo complicado, los protagonistas tiraron de cabeza fría. "Se me cayó el remo al inicio, no sé muy bien qué pasó y eso nos hizo tardar en arrancar. Tuvimos que tener la cabeza fría porque el cuerpo tiene que adaptarse a esa tensión y a la salida. Estás con el cuerpo caliente, pero llevas media hora parado en frío y hay que respirar y seguir concentrados para poder ir hacia la victoria. Conseguimos recortar esos segundos y después ya fue mucho más fácil al quitarnos esa desventaja del principio", indicó Bouzán.

Ya en los últimos metros, los nervios hicieron acto de presencia. "Viví el final con más nervios que tensión, seguramente como el resto. En los últimos metros tuve dolor antes de cruzar el puente, no te voy a mentir, pero ha merecido la pena", aseguró el flamante ganador.

Segundos y terceros clasificados

El segundo puesto fue para Boros-Erdélyi, subcampeones del K-2 masculino. "Estamos cansados y un poco tristes porque buscábamos la victoria. Ellos (Bouzán y Llera) son muy rápidos y aunque gestionamos bien el sprint, fueron demasiado veloces. Siempre es difícil correr aquí, aunque volveremos el año que viene y espero que durante los diez próximos años porque nos encanta esta carrera", explicaron.

Por su parte, Javi López, tercero en K-2 masculino, tiró de autocrítica para explicar su tercera posición: "Íbamos cómodos y controlando, sabíamos que teníamos tirado para tapar los huecos, pero bueno el río estaba muy seco. En un par de fallos ahí gastamos de más y bueno eso al final eso no se perdona".

Ganadores del K-1 masculino y femenino

En cuanto a los ganadores en la categoría del K-1 masculino y del K-1 femenino, Abel García y Yaiza Novo, seguían aún incrédulos tras terminar la prueba y saberse campeones. "No me lo creo. Para mí, al nacer a la ribera del Sella, esto es el mayor orgullo que puede tener nadie en la vida", señaló García. Una euforia compartida con Novo. "Conseguí librar la salida y ponerme primera enganchándome a la ola de la K-2. Los dos últimos kilómetros fueron bastante duros, pero me ayudó la ola de los K-2. La llegada la viví con mucha ilusión, con toda la gente animando".