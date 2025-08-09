Cogersa busca cubrir 26 puestos para distintas tareas
s. b.
El Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) anunció ayer una oferta de empleo para incorporar a 26 nuevos profesionales a distintos centros de trabajo, en el marco de su estrategia de consolidación de empleo y crecimiento sostenido para ofrecer "una gestión directa en servicios clave". En concreto, las incorporaciones darán cobertura al punto limpio de Valdés, a la estación de transferencia de Langreo y a los servicios de recogida en concejos como Coaña, Sariego, Cangas del Narcea, Llanes (con centro en Ribadesella) y Laviana (con base en Langreo).
La convocatoria recoge plazas para técnicos de contabilidad, técnicos laborales, conductores, peones de recogida, operarios de almacén, maquinista, personal de atención al usuario y operario responsable de estación de transferencia. n
