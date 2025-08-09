El consejero Zapico agita a la izquierda asturiana con su propuesta de un "frente popular" (y esto responde el resto de partidos)

El coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, sacudió ayer a la izquierda al abrir un polémico melón a dos años de las elecciones. la posibilidad de constituir un "frente popular" electoral de unidad de todos los partidos de la izquierda, incluyendo al PSOE, para frenar la posibilidad de que Vox acceda al gobierno del Principado. Otra sacudida similar causó en el conjunto de España el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al plantear también un "frente plurinacional" de partidos, incluyendo las izquierdas independentistas, eso sí, excluyendo de la ecuación al PSOE.

Barbón (PSOE): "Lo que preocupa a la gente es acceder a un empleo"

El Presidente del Principado y secretario general del PSOE asturiano, Adrián Barbón, respondió al líder de IU, que también forma parte de su Ejecutivo como consejero de Ordenación del Territorio, con una indirecta: para frenar a la derecha, lo urgente es trabajar desde el Gobierno. "Lo que preocupa a la gente es acceder a un empleo de calidad, o a una vivienda; en eso está el Gobierno y también Zapico, ya que es de su consejería". Eso sí, Barbón no cerró ninguna puerta: "No voy a entrar en debates sobre coaliciones electorales cuando la gente tiene problemas ahora mismo".

Vegas (Sumar): "Hay que ver cuánto se involucraría el PSOE en una agenda social"

Xabel Vegas, de Sumar y portavoz en la Junta de Convocatoria por Asturies-IU, afirmó que comparte la necesidad de reforzar y proteger al gobierno asturiano "ante la ola reaccionaria". Respetando la propuesta, Vegas considera que es pronto para plantear ese escenario y más si se incluye al PSOE en la ecuación: "Hay que ver en qué quedan los casos de corrupción del PSOE, y hay que ver cuánto se involucraría el PSOE en una agenda social". Manteniendo la mano tendida al diálogo, Vegas defiende antes la "unidad de la izquierda transformadora" en el marco nacional de Sumar o en el asturiano de Convocatoria por Asturies.

Tomé: "Llevamos meses reclamando esa unidad"

La diputada Covadonga Tomé, que impulsa el espacio Somos Asturies, no planteó peros: "Llevamos meses reclamando con insistencia la necesidad de unidad de la izquierda desde la generosidad y sin personalismos". Y reclamó ese diálogo "en Asturies y en todo el estado". No solo para frenar a la derecha, "sino para avanzar en modelo de estado federal que reconozca singularidades, identidades y promueva la convivencia democrática". De hecho, Tomé destacó que su reacción a la propuesta de Rufián fue recogida por el propio portavoz de ERC en sus redes sociales.

De la Peña (Podemos): "Con honestidad y programa, los pactos llegarán solos"

Por parte de Podemos, Diego Ruiz de la Peña, coordinador en Asturias, destacó que su formación siempre apostó por la unidad de la izquierda "logrando el primer gobierno de coalición progresista desde la Segunda República". "Ojalá nos encontremos con muchas fuerzas políticas y con la sociedad civil organizada en favor de una izquierda real y de paz", señaló Ruiz de la Peña. Pero considera el líder de Podemos que "Ovidio Zapico puede hacer más contra la extrema derecha aplicando la ley de memoria democrática, interviniendo sin fisuras en el mercado de la vivienda o aprobando una ley trans asturiana", tareas que dependen de su área. "Si se trabaja desde la izquierda con honestidad y programa, la unidad y los pactos llegarán solos", afirmó.

Faustino Zapico (IAS): "Puede haber encuentro en la defensa de los servicios públicos"

Por último, Faustino Zapico, de Izquierda Asturiana (IAS) señaló que su formación lleva "toda la vida" reclamando "un frente amplio a la izquierda del PSOE", pero duda de que la presencia del PSOE sea adecuada. "En todas las coaliciones el programa se hace sobre el del partido más amplio", advirtió. Afirmó que sería necesario "establecer una serie de puntos mínimos para frenar la ola reaccionaria", pero evitando que "por ir de mal menor en mal menor terminemos en el mal mayor". No obstante, afirmó que la izquierda puede encontrarse en ciertos planteamientos "como la defensa clara de los servicios públicos, y eso excluye el plan de Quirón, las universidades privadas o los conciertos educativos".

Vox replica: "Tienen miedo, se les acaba el chollo"

Del otro lado, intervino en el debate Carolina López, presidenta y portavoz de Vox en Asturias. Sobre el llamamiento de Zapico afirmó que "queda de manifiesto que la izquierda tiene un miedo tremendo, porque saben que con Vox en el gobierno se le acaba el chollo de no haber dado un palo al agua en 40 años. En dos años es previsible que tengan que ponerse a trabajar".