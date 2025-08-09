El Consorcio de Transportes alcanza cifras récord de viajeros

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, informó ayer al consejo de administración del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) sobre las estadísticas de este organismo, que ha registrado cifras históricas en el primer semestre. En total, se efectuaron 28.926.861 viajes en transporte público por carretera, y el 58,3 por ciento de los trayectos se validaron con la tarjeta CONECTA. "Ya hemos superado los 341.000 usuarios de CONECTA, lo que confirma que es un pilar estratégico de nuestras políticas de movilidad sostenible", destacó Calvo. "Este modelo de movilidad representa un servicio público comprometido con la sostenibilidad, el equilibrio territorial y la protección del patrimonio natural", celebró.