Diego García, director general de GAM: "Parece que la reconversión de Asturias no acaba de finalizar, pero hay proyectos ilusionantes"

Diego García Pastor (Gijón, 1969), director general de la multinacional asturiana GAM –dedicada al alquiler de maquinaria y con 2.000 empleados en todo el mundo–, atiende a LA NUEVA ESPAÑA desde Turquía, país oriundo de su esposa, donde ambos pasan unos días de vacaciones. Criado en Gijón hasta los 17 años, García Pastor vivió durante más de tres décadas en el extranjero (en países como Estados Unidos, Emiratos, Suecia o la propia Turquía), trabajando para compañías como ThyssenKrupp u Otis, hasta que en 2023 regresó a su tierra natal para incorporarse a GAM como director de desarrollo de negocio. Desde enero de 2024 es el director general de la empresa, que en el primer semestre de este año ha incrementado sus beneficios un 32%, hasta los 2,8 millones de euros, y que augura un ejercicio récord de ingresos.

¿A qué se deben estos buenos resultados?

En efecto, ha sido un primer semestre sólido en cuanto a los resultados, y creemos que esa tendencia continuará. Es muy importante el hecho de que todas las líneas de negocio hayan registrado crecimientos, es decir, no se ha debido a que únicamente una o algunas líneas hayan tenido un comportamiento excepcional, ha sido algo generalizado. Y pongo muy en valor el contexto en el que esto se ha producido.

¿Por qué lo dice?

Uno de nuestros elementos clave es la diversificación y atender muchos tipos de clientes. Y uno de los más importantes es el sector de la industria: aproximadamente el 10% de nuestro negocio depende del subsector del automóvil, y otro 10% de la siderurgia. Ambas son actividades que se han visto afectadas por distintos motivos, como las inversiones en el vehículo eléctrico y la incertidumbre resultante de la guerra arancelaria. Además, hemos tenido un contexto muy complejo en México, que es nuestro principal mercado en el extranjero, y donde ha habido parón en las inversiones tras el cambio de Gobierno en octubre de 2024. Todos estos elementos han contribuido a que muchos de nuestros clientes industriales ralentizaran decisiones de inversión.

Y, no obstante, los resultados han sido buenos.

El principal motivo de estos datos es la correcta estrategia de diversificación que de unos años a esta parte hemos seguido. La empresa procede de un modelo que estaba muy expuesto a un país concreto, España, y un sector concreto, la construcción; y se ha hecho un esfuerzo muy grande por diversificar mercados y segmentos. Actualmente, nuestra mayor exposición a un sector determinado no llega al 15%. Eso nos ha permitido, a pesar de las incertidumbres mencionadas, lograr unos buenos resultados en otras actividades como, por ejemplo, los servicios.

¿Qué otras razones ha habido?

Hemos trabajado muy bien la ocupación del parque de maquinaria, moviéndonos en índices cercanos al 80%, y el algunas zonas por encima incluso de ese porcentaje. Además, hemos invertido en líneas de negocio que requieren una mayor especialización y que van ligadas a labores de ingeniería. Vemos que ese servicio aporta un mayor valor y es más demandado por el mercado. A todo esto hay que añadir un control muy estrecho de la inversión, así como mantener permanentemente el foco en la rentabilidad y la eficiencia.

¿Dónde está creciendo más el negocio: en España o en el extranjero?

En la primera mitad del año, concretamente en el segundo trimestre, el comportamiento en España ha sido muy bueno, y efectivamente ha sido uno de los factores que han tenido mucho impacto en los resultados globales. En América Latina nuestros países clave son Chile, que tuvo un comportamiento correcto, y México, donde el alquiler a corto plazo, vinculado a proyectos como la energía o las infraestructuras, se ha visto muy resentido. Respecto a España, como he señalado, todas las actividades vinculadas a los servicios, que es el sector que está tirando de la economía, han tenido una dinámica muy buena.

GAM está presente en nueve países. ¿Están considerando desembarcar en alguno más?

Sí, es algo que constantemente analizamos. Hay perspectivas de que a medio plazo entremos en algún país del norte de África que está experimentando crecimientos económicos importantes.

Este año han inaugurado la planta Reviver, en León, dedicada al reciclaje de maquinaria. ¿Es una apuesta arriesgada?

La sostenibilidad es un eje estratégico para nosotros desde antes del proyecto Reviver. El 85% de nuestra maquinaria es eléctrica. El proyecto no me parece arriesgado, sino un paso más en esa estrategia, y además nos ayuda a reducir nuestra inversión directa en maquinaria. La fábrica avanza adecuadamente, estamos arrancando ya el segundo turno, lo que situará la capacidad entre las 700 y 1.000 máquinas rehabilitadas al año. La respuesta del mercado está siendo muy positiva, y confío en que en 2026 la planta ya tenga beneficios.

Después de 37 años trabajando fuera, ¿cómo ve la situación de la economía asturiana?

Veo a Asturias todavía inmersa en un proceso de cambio. Parece que la reconversión, esa palabra tan conocida para los asturianos, no acaba de finalizar. Están iniciándose proyectos ilusionantes que arrastran al resto de la economía de la región, como el de Indra, y agradezco el esfuerzo del Principado para atraerlos. Asturias tiene mucho que ofrecer. He vivido en varios países y, cuando entré en GAM, me sorprendió mucho la preparación y la capacidad de toda la plantilla. Dicho esto, me gustaría más implicación de la Administración para reducir la presión fiscal a las empresas y combatir el absentismo.