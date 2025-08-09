Los ecologistas, "decepcionados" con el nuevo plan de residuos regional
La Coordinadora Ecologista de Asturias aseguró este viernes que el nuevo plan integrado de residuos para la economía circular del Principado 2025-2030 es "poco ambicioso y decepcionante". En un comunicado, el colectivo avanzó que presentará alegaciones al plan, dado que "propone seguir quemando basura en forma de CSR", no aborda "el grave déficit" que tiene Asturias al ser unas de las comunidades "con una de las menores tasas de reciclaje" y está "muy alejado de los objetivos europeos, de reducción, recuperación y reciclaje de residuos urbanos". "Está claro que si el objetivo es quemar residuos en forma de CSR, va suponer un impacto negativo en la calidad del aire y va afectar negativamente en la lucha contra el cambio climático", señaló.
