ELA y bebés, prioridad en las ayudas a la dependencia

Las personas con enfermedades de evolución rápida, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras patologías o procesos de alta complejidad y curso irreversible, así como los menores de tres años, tendrán preferencia a partir de ahora en las valoraciones y el reconocimiento de las prestaciones de dependencia. Con el objetivo de mejorar su calidad de vida, el derecho de acceso se generará a partir de la solicitud. Es una de las medidas recogidas en la resolución publicada ayer por la Consejería de Derechos Sociales, que modifica por tercera vez la de 2015. Esta nueva disposición representa "un avance significativo en la mejora del sistema e introduce nuevas medidas que permiten que incrementar su eficiencia, con el fin de garantizar que las personas que más lo necesiten accedan con prioridad a los servicios públicos", celebran desde el Principado.