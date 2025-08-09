Mágicas Montañas: por la Collada Bonita, un duro recorrido por Picos de Europa que culmina con una aparición deslumbrante

Un día de agosto del año 2004, guiados por Erik Lorente, hicimos desde los Puertos de Áliva una travesía que había de pasar por varios lugares emblemáticos del Macizo Central de los Picos de Europa, con el de la Collada Bonita como más atractivo, ya que sabíamos que su nombre, aunque reclamaba la atención, se quedaba muy corto a la hora de reflejar lo que era ese lugar. En un día esplendoroso, con cielo limpio y sol soportable, los ríos de sudor se verían sobradamente compensados por muchas emociones. Formábamos parte del grupo Avelino Suárez, su hijo Paulo, Alexander Erkamov y yo, con Erik Pérez Lorente como inmejorable guía. Sacha Erkamov, de 31 años, era un empresario ruso, moscovita, que vivía en Asturias desde hacía un año. Hablaba muy bien español, por cierto. Vivía en La Fresneda con una tía suya y estableció una relación profesional con Avelino que se convirtió en una agradable relación personal, de ahí la invitación para participar en la expedición montañera.

Ésta se había iniciado en el hotel de Áliva a las 10 de la mañana. Habíamos llegado hasta allí en el todo-terreno de Erik después de que él y Paulo, cada uno en un coche, hubieran ido desde la Curvona de Sotres hasta Pandébano para dejar allí el coche de Paulo y regresar al valle del Duje. Ya todo el grupo en un solo vehículo, nos internamos en los Puertos de Áliva.

Por la Canal del Vidrio

Nuestro primer objetivo era situarnos al comienzo de la Canal del Vidrio, que, tras recorrer a lo largo Áliva, veíamos claramente ante nosotros como una gran cicatriz abierta en la peña sobre un paisaje desolado, que contrastaba con la belleza de los prados. Dejamos el coche y comenzamos a caminar. Cruzamos por delante de la Fuente del Resalao, donde nace el río Duje, que tras hacer de Guadiana subterráneo en varios tramos de su recorrido, se convierte en afluente del Cares. Pasamos por detrás del Chalet Real, al que venía Alfonso XIII para participar en cacerías de rebecos. Hasta allí la senda era cómoda y ancha. Luego se convertía en un sendero pedregoso y más tarde en un desorden de peñascos caídos de la montaña que obligaban a pequeñas trepadas para superarlos. La decadencia del camino debió comenzar con el cierre de las minas de Mánforas, a las que conducía. En esas minas llegaron a trabajar cuatrocientas personas de los pueblos cántabros y asturianos del entorno. Una gran escombrera, pequeñas naves semiderruidas y elementos del cable aéreo para el transporte del mineral se hacen más visibles a medida que se empieza a ascender hacia la pequeña caseta que, empotrada en una cueva, se ofrece como referencia de paso en la Canal del Vidrio, que ya habíamos empezado a subir, enfrentándonos a un camino muy pendiente, pero protegido, que trepa por la pared de la gran oquedad.

Tardamos una media hora en salvar el desnivel de algo más de 300 metros hasta llegar al lugar en el que la canal se abre por completo y se convierte en un gran prado inclinado. La Canal del Vidrio tiene fama de peligrosa. Erik nos explicó por qué: cuando se baja de Peña Vieja, cuya pared Norte conforma uno de los hastiales de la canal, los montañeros que no conocen esta zona tienden a dirigirse hacia la derecha, para buscar el apoyo de la peña y, tras hacer un descenso muy pendiente, de pronto se dan cuenta que están al borde de un verdadero precipicio, con lo que tienen que hacer un retroceso muy penoso, por lo fuerte de la cuesta. No les hubiera pasado si, al comenzar el descenso, hubieran optado por el otro lado, el izquierdo, lo que les hubiera llevado a la verdadera Canal del Vidrio.

Hacia Juan de la Cuadra

Por el prado en el que, terminada esa canal, habíamos hecho la parada subimos con menos esfuerzo, lo que no quiere decir que no nos costara. En la parte alta de este terreno verde y pedregoso hicimos una parada. Estábamos a 2.100 metros de altura y todavía no veíamos las cumbres del Central, salvo la cercana Peña Vieja, que nos resultaba irreconocible, pues presentaba un perfil redondeado en lo más alto. Sí había, en cambio, una visión excelente del Macizo Oriental, con la Morra de Lechugales, el Pico Cortés y el Prao Cortés bien visibles. Los integrantes del grupo comieron algo. Yo cometí el error de no hacerlo y lo pagaría luego.

Reanudamos la marcha, hacia arriba y a nuestra derecha, por llambrias poco inclinadas pero que nos obligaban a trazar zigs-zags. A las 12.30 coronamos al fin la cuesta. Estábamos en el Cordal de Juan de la Cuadra. Ante nosotros se abría un horizonte muy amplio, al que el color de la roca, y el perfil de las montañas, característico de los Picos de Europa, le daba un aspecto que nos resultaba familiar. A nuestra derecha se iniciaba el Valle de las Moñetas, en trayectoria descendente, dejando una amplísima escotadura en cuyo centro encajaba la visión, lejana pero reconocible, de Sotres y, por encima, de las Invernales de La Caballar. Y enfrente, todavía distantes, se mostraban las cumbres que enmarcaban nuestro objetivo, perfectamente reconocible. Situada entre la Torre de Las Colladetas y la Torre del Oso, la Collada Bonita adquiría la forma de "V" mientras su hermana, la Collada sin Nombre (que algunos dicen que es la verdadera Collada Bonita) parece una "U".

Los Campanarios, La Torre del Oso, el Cuchallón de Villasobrada, Peña Castil, la Cabeza de los Tortorios eran también perfectamente identificables. Del Picu Urriellu, en cambio, no era posible encontrar el menor atisbo, como si de un secreto escenográfico se tratase.

Una ruta complicada

Llegar a la Collada Bonita parecía ahora una cuestión sencilla, pero sabíamos que no lo era. Nos habían dicho que moverse por esa zona del Central es complicado, pues no hay caminos propiamente dichos. Por lo que intentar hacerlo en días de niebla es una temeridad no aconsejable, pues se tienen todas las papeletas para convertirse en un esmaniáu, que es como llaman en la zona a los que se pierden.

El terreno, todo él, es calcáreo y sin una brizna de vegetación. Se fragmenta en numerosas depresiones, por las que es preciso subir y bajar para encontrar las mejores opciones de avanzar hacia el objetivo. Hay fragmentos de camino y numerosos jitos, pero, aun con buena visibilidad, como era el caso, es fácil desorientarse. Salvando esas dificultades con la decisiva ayuda de nuestro guía, fuimos cruzando la cabecera del Valle de las Moñetas. Dejando a nuestra izquierda y arriba la Horcada del Infanzón,y ya por un camino, abierto entre escares calizos, que ya no se interrumpiría, bordeamos el Jou del Infanzón y pegados al áspero Cuchallón de Villasobrada, pudimos llegar a la inflexión que supone la breve entrada en el Hoyacón del mismo nombre.

Al fin, en la Collada Bonita

Estábamos justo debajo de las dos colladas que separa la Aguja de los Martínez, pero las veíamos muy altas todavía y el camino se convertía prácticamente en una trepada, nada difícil pero dura, especialmente para alguien que como yo había cometido el error de no comer nada. Pero, aunque llegué el último, no lo hice a mucha distancia del resto del grupo. Y estoy seguro que ninguno me aventajó en satisfacción. Hice los últimos metros con los ojos fijos en el suelo para que, cuando yo se lo pidiera me ofrecieran un instante supremo. Y me lo dieron.

Qué recuerdos La larga parada en el Collado de la Celada dio para mucha conversación. No faltó en ella el recuerdo de la ascensión en la que, seis años antes, Erik había guiado hasta la cima del Picu a dos de los presentes: Avelino y quien firma. Lo que antes había sido acción ahora era descripción minuciosa, que reavivaba los recuerdos. Y la cara Sur, que algunos –los que no la conocen, claro– dicen que es fácil, a mí me parecía imposible. Y es que, hasta llegar al anfiteatro, la veía apabullantemente vertical. Porque lo es. No me quito méritos en lo que supuso para mí llegar a la cima y, por si fuera poco, hacerlo en compañía de mi hija. Como el de Avelino, con un hijo suyo. Pero, en lo que a mí respecta, la mayor parte del mérito se la doy a Erik, que es un soberbio guía de montaña. Que conste una vez más. Gracias, maestro.

Cuando los pies me avisaron de que había alcanzado la collada, levanté la vista y me encontré con la grandiosa, apabullante visión del Picu, que ofrece su cara Sur como una enorme escultura, que llena todo el espacio con su potencia expresiva. Después de que la vista se acostumbra a esa visión, se percibe que en el entorno hay también grandiosidad: la que aportan el Neverón de Urriellu y los Albos por un lado y el mar, al fondo, por el otro.

Un descenso penoso

En la Collada Bonita hicimos muchas fotos y, además de conceder a la visión del Picu toda la atención que merecía, no dejamos de prestar atención al entorno inmediato. Como, por ejemplo, la Aguja de los Martínez, el gran peñón vertical que separa la Collada Bonita de su hermana Sin Nombre y rinde homenaje a esa familia de pioneros en el montañismo asturiano como practicantes y como guías. Habíamos llegado al lugar a las 13.50 y una hora después, mas o menos, iniciamos el descenso. Yo sabía que iba a ser mi peor momento del día y no me equivoqué. Frente a lo que tenía, lo peor no fueron los primeros metros, porque los hicimos destrepando por el flanco de la Torre de las Colladetas, es decir, pegados a la pared de nuestra izquierda. Más complicado fue cuando hubo que cruzar el pedrero hacia la derecha. Erik se quedó a mi lado, en una compañía que agradecí. Él me había enseñado que, para bajar, lo que ayuda a mantener el equilibrio no es echar el cuerpo hacia atrás sino todo lo contrario, o sea, inclinarlo hacia delante. En las paradas que hicimos hubo la oportunidad de echar la vista atrás y comprobar, por ejemplo, la considerable altura, y grosor, de la Aguja de los Martínez y ver por qué la collada gemela de la Bonita –en términos geológicos las dos forman una collada geminada– no es practicable como lugar de paso pues su vertiente hacia el lado del Naranjo es una especie de balcón volado, que queda muy alto sobre el pedrero.

Tras muchas fatigas llegamos al Collado de la Celada, donde permaneceríamos casi una hora. Reanudada la marcha, en la bajada por la Canal de la Celada hicimos un par de paradas, una de ellas cerca de la Terraza de Piedras Sueltas, donde comienza la Vía Pidal, la de la primera ascensión al Picu, cuyo trayectoria en la zona del arranque se apreciaba nítidamente en la pared con la luz de aquella hora.

Hacia Pandébano

En el refugio de Vega de Urriellu había mucha actividad. Permanecimos poco tiempo. A esa hora de la tarde el Picu comenzaba a adquirir la preciosa tonalidad anaranjada de los atardeceres soleados. Erik recibió la confirmación de que al día siguiente debería subir al Picu al ex presidente de Cantabria Martínez Sieso, por lo que decidió quedarse a dormir en Vega de Urriellu. Nos acompañó hasta el comienzo de las Zetas. Bajamos a buen paso. Poco después del Cantu’l Valleyu nos metimos en el mar de nubes que habíamos visto desde arriba. Con esa nueva ambientación llegamos al final de nuestro descenso desde Vega de Urriellu. Lo habíamos iniciado a las 18.30 horas y cuando alcanzamos el coche eran las 20.55 y ya oscurecía.