Los médicos jóvenes se levantan en Asturias y organizan su propio movimiento: "El exceso de trabajo deteriora la atención"

Un grupo de médicos de la sanidad pública asturiana envió hace unos días una carta a la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra Rielo, en la que le solicita una reunión "urgente" para abordar dos motivos de "profunda preocupación" relacionados entre sí. Por una parte, "el progresivo deterioro de la atención a los pacientes de la región". Por otra, una paulatina vulneración de sus derechos laborales, "progresivamente afectados por la creciente sobrecarga de trabajo y las condiciones en las que desempeñamos nuestras funciones".

Los firmantes de esta misiva son integrantes de la denominada Plataforma Médicos del Sespa, que quedó constituida hace hoy justamente un mes, en el transcurso de una asamblea abierta que se celebró en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Su composición mayoritaria inicial es de profesionales jóvenes.

Una nueva plataforma de médicos

La Plataforma Médicos del Sespa ha sido alumbrada en paralelo a las movilizaciones de ámbito nacional contra el proyecto de reforma del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias, que impulsa el Ministerio de Sanidad. Entre sus reivindicaciones figura que las horas de guardia se computen "como tiempo trabajado a efectos de jubilación"; que se establezca un "límite de jornada voluntario" que "ponga fin a la obligatoriedad de jornadas semanales de hasta 80 horas"; que, en esta misma línea, se dé la posibilidad, a quien la requiera, "de distribuir su jornada diaria en turnos de 8 o 12 horas"; que en la estructura retributiva se aplique un "incremento del salario base" que reduzca la dependencia de los complementos y las guardias; y que, para lograr lo anterior, se articule una "negociación directa" de las condiciones laborales del colectivo médico en el Estatuto Marco.

Hasta la fecha, este movimiento de facultativos ha celebrado tres asambleas (dos presenciales y una online) "con participación creciente", según sus promotores. En estos encuentros "se debaten temas y se decide la mejor vía de acción". La organización se articula a través de grupos de trabajo y de un grupo general "en un canal de mensajería que cuenta ya con más de 400 profesionales". "Nuestra aspiración es la de incluir a todos los médicos de la sanidad pública asturiana, y por tanto hacemos un llamamiento a la participación en otros centros sanitarios, hospitales, centros de salud y cualquier otro dispositivo del Servicio de Salud del Principado (Sespa)", indican los impulsores de la plataforma médica.

Principales reivindicaciones de la Plataforma Médicos del Sespa Computar las horas de guardia como tiempo trabajado a efectos de jubilación. Límite de jornada voluntario, que ponga fin a la obligatoriedad de jornadas semanales de hasta 80 horas. En la misma línea, a quien lo requiera, dar la posibilidad de distribuir su jornada diaria en turnos de 8 o 12 horas. Incremento del salario base. Actualmente, el salario neto del personal médico depende casi en exclusiva de complementos y guardias, lo que penaliza a quienes no las realizan por especialidad o elección. Para lograr lo anterior, negociación directa de las condiciones laborales del colectivo médico en el Estatuto Marco.

Las razones detrás de lo sucedido

¿Por qué surge este movimiento? Los mismos protagonistas lo explican: "Como respuesta a esta situación de abandono institucional y ante la creciente lejanía entre los sindicatos mayoritarios y muchos trabajadores del Sespa en cuanto a diagnóstico y prioridades". La Plataforma Médicos del Sespa se autodefine como "una organización independiente, profesional y apartidista, que nace del hartazgo colectivo y con la voluntad de convertirse en interlocutor directo y válido ante los responsables políticos".

El objetivo de esta plataforma "no es confrontar, sino representar con autenticidad y rigor las demandas de un colectivo clave en el sostenimiento del sistema sanitario público", aseveran. Y agregan que su objetivo radica en "abrir un canal de diálogo transparente, eficaz y sin intermediarios" con la consejera de Salud. Dicho de otra manera, el objetivo se centra en establecer "una interlocución directa" dirigida a "evitar escenarios de tensión innecesarios y avanzar hacia soluciones que garanticen tanto la sostenibilidad del sistema público como el bienestar de sus profesionales".

La agrupación médica indica que, "durante los últimos años, nuestro colectivo viene sufriendo una intensificación inaceptable de la carga asistencial, prolongaciones sistemáticas de jornada, incumplimientos reiterados de los descansos postguardia, precariedad estructural en muchas áreas del sistema y una creciente desmoralización profesional".

En relación con el proceso de reforma del Estatuto Marco del sector sanitario, el movimiento de facultativos señala que "augura un mayor distanciamiento entre la realidad asistencial y la normativa reguladora, sin que se tengan en cuenta propuestas elementales del colectivo médico".

Críticas a varias autonomías

La Plataforma Médicos del Sespa critica a la postura de algunas comunidades autónomas, "entre ellas Asturias", en el debate de la mencionada reforma legal: "No están respaldando en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud las propuestas más básicas planteadas a nivel estatal por los profesionales". Y añade la Plataforma: "Poner un límite voluntario a las horas semanales trabajadas o contabilizar las horas de guardia como tiempo efectivo a efectos de jubilación no son reivindicaciones maximalistas, sino peticiones de justicia laboral y sentido común".

De otro lado, los facultativos asturianos desean dialogar con la titular de Salud acerca de "acuerdos previamente alcanzados a nivel autonómico que actualmente no están siendo cumplidos por su Consejería, lo que vulnera gravemente la confianza institucional y alimenta el malestar profesional". En concreto, exigen el "cumplimiento inmediato" de compromisos como el correcto pago de la quinta guardia mensual, "según lo pactado"; la recuperación de la paga extra de los médicos residentes, "que tras más de una década continúa injustificadamente retenida"; y la implantación de "mecanismos autonómicos para compensar la paga extra del resto de trabajadores sanitarios estatutarios".