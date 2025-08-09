El gran sorteo del verano
LA NUEVA ESPAÑA ya tiene ganador del primer Nissan Juke
Roberto Fonteina, un lector de Oviedo, se lleva el turismo, gracias a la iniciativa que impulsa el periódico, y que a lo largo de 21 años, ha repartido casi 250 coches
R.S.
Ya hay ganador para el primer coche Nissan Juke que LA NUEVA ESPAÑA regala gracias a "El Gran Sorteo del Verano". Roberto Fonteina, de Oviedo, ha sido el afortunado tras desvelarse su nombre en el sorteo realizado ayer ante notario en la sede ovetense del periódico. El ganador se ha llevado a casa el flamante Nissan Juke 5p 1.0 que entró en juego el pasado domingo, 3 de agosto. Se trata de un crossover urbano con tecnologías inteligentes que vigila todo lo que pasa alrededor e interviene para incrementar la seguridad al volante. Además, permite seleccionar distintos modos de conducción que configuran el vehículo de acuerdo a las necesidades y gustos del conductor. Con el Nissan Juke, moverse por la vida será mucho mejor.
Una larga lista de premios
Roberto Fonteina se suma a la larga lista de ganadores que pueden presumir de estrenar coche gracias a "El Gran Sorteo del Verano". Se trata de una promoción que ya cumple 21 años, más de dos décadas en las que LA NUEVA ESPAÑA ha repartido casi 250 coches desde 2005. Si aún no te encuentras entre los ganadores y quieres entrar esta lista de afortunados todavía tienes la oportunidad de probar suerte este mismo año, ya que el próximo septiembre entrará en juego el segundo Nissan Juke que se sorteará entre los lectores. Así que no lo dudes y participa. Tras estas dos emocionantes semanas hasta conocer finalmente al ganador del vehículo, el sorteo retoma su dinámica habitual para seguir repartiendo premios hasta el mes de octubre.
