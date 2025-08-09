El paso de Rajoy por Asturias enfrenta a PSOE y PP: cruce de palabras entre ambos partidos

El paso del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por la Escuela de Verano de La Granda y sus declaraciones dejaron resaca política, con un choque dialéctico entre Barbón y el diputado del PP asturiano Luis Venta Cueli.

Barbón, se mostró "preocupado" este viernes en Gijón por la defensa que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo en Avilés del que fuera su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entre 2011 y 2018. Montoro ha sido imputado por los presuntos delitos de fraude contra la Administración Pública, cohecho, negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Reconoció que Rajoy fue "un parlamentario hábil", con una capacidad "innata y única" de hacer una afirmación "y la contraria en una misma frase". En esta línea, dijo sentirse preocupado al ver cómo el expresidente del Gobierno "intentó defender" a su exministro, en las declaraciones que hizo a los medios.

A juicio del presidente regional, si los delitos de los que se acusa a Montoro sucedieron siendo Rajoy presidente del Gobierno, "algo más tendría que decir", además de reclamar la "presunción de inocencia" del exministro. Barbón negó tener conocimiento de que "Rajoy supiera lo que pasaba", si bien insistió en que "es fundamental" dar más explicaciones cuando surge un caso de este tipo.

Luis Venta consideró que la reacción de Barbón "evidencia que no le preocupa Asturias, sino defender a Sánchez". "A Barbón nada le oímos decir del puterío del PSOE; lo sabía y no ha explicado nada", dijo Venta. El diputado instó a Barbón a "condenar" a quienes realizaron abusos con mujeres "sin que sirvan condenas generales". "¿No le preocupa que desde el primer día el Gobierno del PSOE estuviese trincando, o que mientras morían asturianos por covid, el Gobierno de Sánchez trincase con las mascarillas?". Además, pidió una condena pública clara a Santos Cerdán, a José Luis Ábalos y a Isabel Pardo de Vera.