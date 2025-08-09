"Perdemos dos autónomos al día", alerta Vox en la Feria de Muestras

"Sin ellos, no tendría sentido esta feria de muestras; ni siquiera existiría". Con estas palabras, la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, ensalzó ayer a emprendedores, empresarios y autónomos; sendas figuras profesionales que, a juicio de la que a sazón también es portavoz de la formación en la Junta General del Principado, forman un "pilar fundamental" para la región. No obstante, en la visita institucional que el partido realizó a la Feria Internacional de Ferias (Fidma), López también dejó varios recados a Barbón, con cifras. "Desde que es presidente hemos perdido 4.000 autónomos en el Principado, una media de dos al día", acusó la líder de Vox.

Además de la cifra de recuento de caídos en el gremio que ofreció, López vaticinó cuál puede ser la futura. Una que multiplica por cinco a la previa: "De seguir así, se estima que Asturias pierda, en los próximos cinco años, otros 20.000", aseguró, al inicio de un recorrido por el complejo que tuvo parada en el stand de LA NUEVA ESPAÑA.

La tinetense, que coronó la cumbre del liderazgo regional de Vox a finales del pasado mes de mayo, esgrimió varias razones para dar respaldo a sus afirmaciones, todas ellas "vistas con preocupación". Algunos, históricos en el argumentario de la oposición; otros, en plena actualidad política.

Los emprendedores en todos sus ramos son los que "crean riqueza, ayudan a fijar población, crean puestos de empleo" y "ayudan", con el pago de impuestos "a mantener los servicios públicos", valoró entre los primeros. También las políticas del gobierno autonómico "basadas en el intervencionismo" o el "laberinto burocrático desorbitado" que tienen que sufrir estos profesionales en la Administración.

Presión fiscal

En el capítulo de los segundos, los que ahora están en el candelero, se refirió la presidenta de la formación de Santiago Abascal a uno en especial: la presión fiscal. Una que también afecta a los jóvenes, que "no pueden hacer frente al impuesto de sucesiones y donaciones" y tienen que renunciar a "heredar el negocio familiar" o "endeudarse considerablemente" para continuar la saga. Se refirió también a la "jubilación silenciosa", en cuanto a que un tercio de los autónomos asturianos ronda los 62 años y "no hay relevo generacional".

"Exigimos a Barbón que deje de utilizar esta feria como escaparate ideológico y partidista y ponga en marcha medidas efectivas", levantó la voz López en defensa de unos emprendedores que calificó como la "garantía del futuro" del Principado.

En cuanto a la reforma fiscal autonómica, Vox aprovechó para ser, de nuevo, crítica, y reiterar el término "maquillaje fiscal" para nombrar a la modificación. "No va a beneficiar al 80 porciento de los asturianos, sino todo lo contrario perjudica al tramo donde está el mayor porcentaje de ellos", aseveró. En contra, la líder de Vox exigió una reforma fiscal y reducción de impuestos "de verdad" para aliviar los bolsillos de los ciudadanos.