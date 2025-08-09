Quinielas en el PSOE para sustituir a Melania Álvarez en el Senado

Las quinielas comenzaron a circular en el PSOE tras publicar LA NUEVA ESPAÑA que la senadora socialista por designación autonómica Melania Álvarez tiene previsto abandonar el escaño en septiembre para liderar el clúster de empresas privadas del ámbito sociosanitario que se formará en el Principado. El escaño deberá ser ocupado a propuesta del PSOE, y sometido a votación en la Junta General. En el partido volvieron a circular algunos nombres planteados en otras ocasiones y otros nuevos, aunque el líder socialista Adrián Barbón recalcó ayer que no está en eso el partido en tanto no se concrete la baja. El PSOE buscará una mujer y en los mentideros circulaban ayer los nombres de la exalcaldesa de Gijón Ana González, la exconsejera Lydia Espina o la exalcaldesa de Colunga Sandra Cuesta.