Quinielas en el PSOE para sustituir a Melania Álvarez en el Senado
V. M.
Las quinielas comenzaron a circular en el PSOE tras publicar LA NUEVA ESPAÑA que la senadora socialista por designación autonómica Melania Álvarez tiene previsto abandonar el escaño en septiembre para liderar el clúster de empresas privadas del ámbito sociosanitario que se formará en el Principado. El escaño deberá ser ocupado a propuesta del PSOE, y sometido a votación en la Junta General. En el partido volvieron a circular algunos nombres planteados en otras ocasiones y otros nuevos, aunque el líder socialista Adrián Barbón recalcó ayer que no está en eso el partido en tanto no se concrete la baja. El PSOE buscará una mujer y en los mentideros circulaban ayer los nombres de la exalcaldesa de Gijón Ana González, la exconsejera Lydia Espina o la exalcaldesa de Colunga Sandra Cuesta.
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales
- De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos
- ¿Qué está pasando con las carabelas portuguesas en las playas asturianas? Esto dicen los vigilantes y consejos en caso de picadura
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera
- Salud activa durante dos días la alerta máxima por altas temperaturas en media Asturias: hay 32 municipios afectados
- Toda España está en alerta por temperaturas menos... Asturias (pese a los 32 grados de máxima previstos para hoy)
- Los incendios forestales en Asturias bajan a cinco, pero se mantiene activo el plan de emergencias