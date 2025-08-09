Dos rescates en menos de media horas: sábado de sustos en la montaña asturiana

Sábado movido para los bomberos asturianos. Poco antes de las 15:10 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso en el que una persona indicaba que en la zona de Ario, Onís, "oía voces y pitos de auxilio". De inmediato se movilizó a dos bomberos-rescatadores que acudieron al lugar en un helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Tras localizar a un varón, que presentaba síntomas de estar exhausto, se le trasladó al helipuerto de Cangas de Onís, donde una ambulancia de soporte vital básico movilizada por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) lo trasladó al Centro de Salud de Cangas de Onís.

Casi de forma paralera, a las 15:37 horas, el mismo Centro de Coordinación recibió un aviso de una central de alarmas de Iphone. En la llamada se explicó que una persona, en este caso un varón, se había metido en una zona de maleza en la Pornacal, Somiedo, y no podía continuar. De inmediato se movilizó al equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizado del SEPA. Una vez en la zona, rescataron al afectado al que trasladaron hasta su vehículo en Villar de Vildas.