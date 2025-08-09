Los transportistas piden guardar los tiques del Huerna: ¿es realmente probable que se anule el peaje?

El Gobierno de Asturias se va a personar en los procedimientos abiertos en la UE, tanto en el administrativo como en el judicial, en apoyo al dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal la ampliación del peaje del Huerna por 29 años que se efectuó en 2000 por el Gobierno de José María Aznar. El asunto va a llegar a los tribunales de la UE, dado que el actual Gobierno central de Pedro Sánchez va a recurrir el "dictamen motivado" en la que la Comisión Europea le daba dos meses para eliminar el peaje del Huerna (AP-66) y también el de la AP-9 de Galicia por 25 años. El Gobierno asturiano defenderá la posición contraria a la de Madrid y podría no estar solo, dado que las patronales del transporte por carretera de Asturias y Galicia, Asetra y Fegatramer, también están estudiando la posibilidad de personarse en el pleito que se va a abrir en los tribunales comunitarios.

Lo que dice el Principado

La personación en los procedimientos abiertos en la UE en defensa de los intereses de Asturias salió a colación ayer en la Jornada del Transportes por Carretera, que cada año organiza Asetra en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. El consejero de movilidad del Principado, Alejandro Calvo, indicó al respecto que "el Gobierno de Asturias se va a personar en los procedimientos abiertos para pedir, que de una vez por todas, con una visión de equidad territorial, los peajes de Asturias y de Galicia desaparezcan, que se ponga fin a una injusticia, que ahora parece que además es una ilegalidad. Y lo vamos a hacer en el ámbito administrativo y lo haremos también en el ámbito jurídico de la Unión Europea".

Por la izquierda, Ovidio de la Roza; Alejandro Calvo; la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, ayer, en la jornada de Asetra en la Feria. / PACO PAREDES

Lo que dicen los transportistas

En declaraciones previas al acto institucional, el presidente de Asetra, Ovidio de la Roza también anunció que "desde Asetra estamos observando la posibilidad de personarnos desde el punto de vista jurídico, una vez la decisión de la Comisión Europea dando como absolutamente ilegal la ampliación de la concesión". Son los servicios jurídicos de Asetra los que están analizando la posibilidad de personarse.

De la Roza apuntó que "ahora sabemos que el Gobierno español va a recurrir y ese recurso va a llevarnos al Tribunal de Luxemburgo sin ninguna duda" para oponerse al mandato de la Comisión Europea para que España elimine la prórroga del peaje del Huerna.

No obstante, Ovidio de la Roza, ve como lo más probable que la justicia europea respalde el criterio de la Comisión Europea, por lo que "yo con el Huerna, lo que recomiendo a todos los usuarios, profesionales y particulares, es que guarden sus tiques, porque son peajes indebidamente pagados y hay muchas posibilidades" tras el dictamen de la Comisión Europea, de que se tengan que devolver los peajes indebidamente cobrados. El dictamen de la Comisión, añadió, "nos anima a que puede ser el final del peaje de la autopista, pero todavía tardará dos o tres años" en materializarse, cree, hasta que resuelvan los tribunales comunitarios, que además tendrán que determinar desde qué año se tendría que devolver el dinero a los usuarios, una devolución que en opinión de Ovidio de la Roza corresponderá a la Administración central "sin ninguna duda".

De la Roza recordó un precedente, el de la deducción del céntimo sanitario por los combustibles en 2015, "donde también había una decisión de la Comisión que consideraba que era un impuesto indebido. Tuvimos también que recurrir al Tribunal de Luxemburgo, porque el Gobierno se negaba a devolverlo y en 2015 al señor Montoro, Ministro de Economía y a Hacienda, tuvimos que plantearle un paro para que nos lo devolviera, una vez incluso sentenciado en el juzgado, que eran millones de euros al sector".