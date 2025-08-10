Más de 65.000 asturianos en tratamiento: las preocupantes cifras que motivan el frente común por la salud mental

El lema que se hizo famoso durante la pandemia de covid, "Todos cuidamos de todos", se ha extendido ahora al ámbito emocional de las personas, uno de los talones de Aquiles de la sociedad actual. El pasado 23 de julio, el Gobierno de Asturias suscribió un Pacto por la Salud Mental con un centenar de entidades públicas y privadas que representan a todos los sectores de la sociedad. El documento "sitúa el bienestar emocional de la ciudadanía en el centro de las políticas públicas y reconoce la plenitud de derechos de las personas con discapacidad psicosocial", en palabras del Ejecutivo autonómico, que no dudó en calificar el acuerdo como un paso "histórico".

Es bien conocido que la demanda de atención por parte de psiquiatras y psicólogos se ha disparado en los últimos años. De manera singular, entre la franja de población más joven a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus. El año pasado, un total de 67.456 asturianos fueron atendidos en la red pública de salud mental. De ellos, 60.650 eran adultos y 6.806 eran niños y jóvenes. A estas cifras habría que sumarles los pacientes que recurren a profesionales del sector privado.

El aumento de pacientes

Entre 2016 y 2024, la cifra de adultos que acudieron a los centros públicos de salud mental aumentó un 9,5 por ciento; y la de jóvenes, mucho más: un 53,8 por ciento. En paralelo, los ingresos hospitalarios de mayores se incrementaron un 37,5 por ciento, y los de menores el estratosférico dato de un 137 por ciento. El año pasado, 138 niños y jóvenes distintos pasaron por la planta de psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que un breve espacio de tiempo ha pasado de cinco a diez camas. También la unidad de adultos del complejo sanitario ovetense ha crecido de 24 a 30 camas. Ambos espacios han registrado frecuentes episodios de sobresaturación, con pacientes ingresados en otras zonas del recinto hospitalario.

Meses atrás, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) anunció el aumento de la plantilla orgánica de los servicios de Salud Mental en 54 profesionales. De ellas, 13 son de psicólogo clínico, 10 de enfermera especialista en salud mental, 10 de técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), 5 de trabajador socias y 2 de terapeuta ocupacional. Asimismo, la demanda de psiquiatras desborda l a disponibilidad de especialistas formados.

Evolución de la actividad de la red pública de Salud Mental en Asturias / LNE

Ante un panorama que ofrece aspectos preocupantes y, en algunos casos, inabordables con el sólo concurso de los poderes públicos y los profesionales sanitarios, la Consejería de Salud ha trabajado durante siete meses para aunar voluntades. Y lo ha hecho sobre una premisa que sustenta la filosofía del pacto social: "Todas las personas, colectivos e instituciones somos a la vez parte del problema y de la solución en lo que tiene que ver con la salud mental de personas y colectivos". Dicho de otra manera, a la incorporación de profesionales hay que sumarle una concienciación de la sociedad entera.

El Pacto por la Salud Mental, que se sintetiza en un decálogo de principios y valores, significa "poner encima de la mesa el compromiso de todos y cada uno de nosotros para mejorar el bienestar emocional de las personas", explica Purificación Saavedra, responsable del Servicio de Planificación de Salud Mental de la Consejería de Salud. Y añade: "Todos podemos ser agentes de sanación o de patología".

Lo que dicen los expertos médicos

LA NUEVA ESPAÑA ha preguntado a un grupo de psiquiatras y psicólogos de qué maneras puede contribuir el ciudadano de a pie a mejorar la salud mental de su entornos En sus respuestas aparecen algunos verbos esenciales, como "escuchar", "acompañar" "compartir" y "no juzgar".

Elisa Seijo, psiquiatra: Ofrecer una escucha atenta y sin interrupciones

"Lanzamos algunas ideas ideas. 1) Escuchar sin juzgar: ofrecer una escucha atenta y sin interrupciones favorece la expresión emocional y reduce el aislamiento. 2) Saludar y preguntar cómo está el otro, de verdad, con intención de escuchar la respuesta. 3) Actividades como caminar juntos, comer bien o dormir a horario mejora el estado anímico general. 4) Hablar abiertamente de emociones no es signo de debilidad, sino de salud. 5) Ofrecer apoyo práctico en momentos difíciles: a veces, ayudar con algo sencillo como acompañar a una cita médica puede aliviar mucho el malestar mental. 6) En los padres hacia sus hijos, estar disponibles emocionalmente; estar accesibles, atentos y receptivos cuando los hijos necesitan hablar manteniendo siempre el canal de comunicación abierto. 7) Ayudar a los hijos a identificar lo que sienten y no minimizar sus emociones es clave para su ayudarles a desarrollar una buena regulación emocional. Y 8) Gestionar el estrés, pedir ayuda cuando se necesita o hablar de las propias emociones con naturalidad educa sin palabras".

Lorena de la Fuente, psicóloga: Compartir espacios de conversación sin pantallas ni interrupciones

"Planteo algunas ideas que pueden ayudar al conjunto de la sociedad. 1) Evitar ir caminando por la calle prestando atención de forma exclusiva al teléfono móvil; aprovechar esos momentos para observar el entorno con todos los sentidos: mirar, escuchar, oler y sentir lo que nos rodea. 2) Compartir espacios de conversación con las personas importantes, sin pantallas ni interrupciones. 3) Escuchar sin juzgar ni minimizar el malestar de los demás. 4) Reincorporar gestos cotidianos como mirar a los ojos, saludar e iniciar pequeñas conversaciones con quienes interactuamos en el día a día; el apoyo social es un factor protector frente al estrés y enfermedades derivadas. 5) Buscar momentos de pausas compartidas sin pantallas: un café, un paseo o una conversación en un banco al sol".

Luis Jiménez, psiquiatra: En el trabajo, fomentar un buen ambiente entre el equipo

"Una actitud muy constructiva consiste en escuchar cuando alguien acude a nosotros con un problema, pero haciendo una escucha empática, poniéndonos en su lugar y compartiendo sus emociones. En ocasiones, vamos a poder acompañar además en la toma de decisiones para resolver el problema que nos plantean, pero en muchos casos nos enfrentamos a problemas que no tienen solución, y el acompañamiento será puramente emocional. En el trabajo, una prioridad muy conveniente consiste en fomentar un buen ambiente entre el equipo, con aportaciones tan aparentemente básicas como dar los buenos días, tener en cuenta las opiniones de los demás, ofrecer tú ayuda si alguien lo necesita y, aún más difícil, pedir ayuda tú mismo".

Andrés Calvo, psicólogo: Una red social y familiar sana y una vida con ejercicio físico

"Existen factores generales protectores de la salud mental, elementos que promueven el bienestar emocional de los que todos somos responsables. La creación de una red social y familiar sana y una vida saludable con ejercicio físico ayudan a afrontar las situaciones de estrés, volviéndonos menos vulnerables a los problemas de salud mental. Otra idea: desestigmatizar la enfermedad mental y facilitar el acceso a los profesionales de la salud de manera online o telefónica. De una manera menos general, pero sin duda más preventiva, la educación es el instrumento que todos podemos utilizar para generar individuos flexibles, con tolerancia a la frustración y sana autocrítica. En los vínculos tempranos se genera la personalidad con la que la persona afrontará con éxito o no los problemas que le surjan en la vida: me refiero a la vulnerabilidad que tenga a padecer un trastorno mental. Una educación validante que limita empáticamente producirá personas que regulan bien sus emociones con una personalidad equilibrada e integradora de la emoción y de la razón".

Susana Santamarina, psiquiatra: Las relaciones afectivas sólidas reducen el riesgo de enfermar

"Reflexiona sobre tu papel en tu entorno habitual y actual como agente de cambio: todos podemos contribuir y no hace falta ser profesional. La mitad de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años, y muchos casos no reciben atención profesional. La red de apoyo cercana es clave. En contextos comunitarios, la detección temprana por personas cercanas ha demostrado reducir hasta un 30 por ciento el riesgo de suicidio. El aislamiento social duplica el riesgo de depresión. Numerosos estudios muestran que las personas con relaciones afectivas sólidas tienen un 40 por ciento menos de riesgo de sufrir problemas de salud mental. En personas mayores, la soledad no deseada se asocia a más de probabilidades de sufrir depresión. Una llamada o visita puede ser altamente terapéutica para personas con sufrimiento emocional. Es muy positivo recuperar el instinto de cuidado: nuestro cerebro está diseñado para la empatía, y al cuidar o ser cuidados se activa el sistema de recompensa y se reducen los niveles de cortisol (hormona del estrés). Saber escuchar puede marcar la diferencia en situaciones criticas".

Esther Blanco, psicóloga: Ofrecer a los hijos vínculos seguros, sensibles y disponibles

"Cualquier persona puede contribuir al bienestar emocional de su entorno favoreciendo espacios donde otros puedan reflexionar sobre sus emociones mientras las sienten. No se trata solo de hablar de ellas sino practicar una escucha auténtica. Podemos ayudar a los demás cultivando una actitud de genuino interés por su mundo interno, manteniendo su mente en nuestra mente. Estar presentes desde una postura exploratoria, sin juzgar, mantener viva la curiosidad por lo que el otro siente y piensa, favorece que el otro se sienta comprendido y pueda simbolizar sus afectos. En relación a nuestros hijos más pequeños, podemos cuidar de su salud mental ofreciendo vínculos seguros, sensibles y disponibles, ya que el apego temprano configura el desarrollo cerebral, emocional y social. En el mundo de las relaciones de pareja, paradójicamente, escuchar sin interpretar desde nuestras propias heridas y permitir al otro ser distinto a lo que tememos o deseamos, abre espacio a relaciones más sanas y reparadoras".

Manuel Bousoño y Matilde Bousoño, psiquiatra y psicóloga: "Normalizar el cuidado psicológico como parte de la salud integral"

"Ofrecemos algunas sugerencias: 1) Promover valores positivos que sirvan a la prevención de los trastornos; por ejemplo más deporte, lectura, educación y uso ético de tecnologías digitales. 2) Ayudar a identificar los problemas que acaban ocasionando trastornos psíquicos en la etapa adulta (ausencia de figuras de autoridad, tolerancia de comportamientos inadecuados, prevención del bullying y del abuso, etc.). 3) Reducir el estigma y promocionar la alfabetización en salud mental; normalizar el cuidado psicológico como parte de la salud integral. 4) Evitar los mitos existentes en torno a la salud mental. Ni los psiquiatras drogamos a la gente, ni los tratamientos psicológicos son solo palabras y consejos vanos. Los medicamentos son útiles si son sabiamente utilizados y las terapias psicológicas cuentan con un fuerte respaldo científico. 5) Finalmente, para los que somos profesionales de la Salud Mental: debemos esforzarnos en realizar nuestro trabajo de forma entregada y lo más perfecta posible".