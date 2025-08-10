De los bostezos a las piraguas con el chachachá del tren: crónica completa del singular viaje festivo por las vías del Sella

Un pulso entre el sueño y las ganas, y un refrán: sarna con gusto no pica. A las 7.30 horas de la mañana, los bostezos se mezclaban en la estación de tren de Oviedo con los collares de flores, los chalecos y las monteras piconas. El Costa Verde Express se había puesto sus mejores galas: cortinas nuevas, mesas vestidas con manteles de lino y un aire festivo que impregnaba cada rincón, listo para llevar a los viajeros hasta Arriondas en la jornada más emblemática del verano asturiano.

Fue un viaje que la ovetense Patricia Martínez hizo por pura casualidad. Marta Verdugo, asidua al tren sellero, llevaba cinco años haciendo el trayecto con su hijo, "pero se hizo mayor y esto de madrugar y hacer planes con su madre ya no le hace tanta gracia", bromea Verdugo. El pasado viernes, pocas horas antes del Descenso Internacional del Sella, le ofreció a su amiga el billete. Martínez aceptó sin pensarlo y, antes del amanecer, se subió al convoy para ver a sus 47 años y por primera vez, las piraguas en directo: "Toda la vida me pillaba fuera de Asturias y lo tenía que seguir por la televisión", recordaba ayer con la ilusión de quien estrena algo que llevaba años esperando.

Patricia y Jesús Pina. / S. B.

También era la primera vez para el sierense Lucca Pidal. A sus 10 años, miraba nervioso por la ventanilla aquel tren que, con su decoración y elegancia, recordaba al Orient Express: "El viaje es de lo que más ganas tenía", confesó. A su lado, sus padres, Efrén Pidal y Rocío García, veteranos en eso de poner el despertador para llegar a Arriondas antes del cañonazo: "Merece la pena y queríamos que el crío lo viviese, aunque a él lo que le gusta de verdad es el convoy", sonrió su padre señalando al niño. El pequeño, con un gran collar rojo, azul, blanco, verde y amarillo —los colores de la fiesta—, husmeaba curioso cada detalle del vehículo, desde los asientos tapizados hasta las manecillas doradas de las puertas.

Vanessa Gutierrez, Gimena Llamedo, Adrián Barbón y Adriana Lastra. / S. B.

El día del Descenso del Sella, Arriondas es un lugar de difícil acceso. Las carreteras se saturan, los aparcamientos son casi imposibles de encontrar y el tráfico se corta en varios puntos para permitir el paso de los participantes. Por eso, cada vez son más los que optan por medios alternativos como el autobús especial o el popular "Tren de las Piraguas".

Este tren, formado por 12 coches y dos furgones, con capacidad para 500 personas, ofrece un viaje distinto y cómodo. Sale a la venta con un precio de 65 euros que incluye la llegada a Arriondas, el recorrido paralelo al río entre Arriondas y Ribadesella, así como comida y bebida durante la jornada.

Acomodadas en uno de los sofás del tren, las gijonesas Sara Cabanillas, Covadonga Cabanillas y su madre, Diana Bernardo, jugaban a las cartas para matar el tiempo a primera hora. "Es la primera vez que venimos y tenemos muchas ganas de saber cómo es esta otra experiencia, más desconocida", explicó Bernardo. En las butacas de enfrente, las ovetenses Marisa Mateo, Inés Fernández Mateo y Mila Fernández Mateo —también madre e hijas— repetían por segundo año consecutivo: "Nos encantó, es una forma muy especial de poder vivir el Sella", comentaron.

Lucca Pidal, Efrén Pidal y Rocío García. / S. B.

El transatlántico ferroviario, engalanado con guirnaldas, banderines multicolores y carteles conmemorativos de ediciones pasadas, hizo una primera parada en El Berrón. Por la moqueta del vagón número 6 empezó a desfilar una familia cargada con cajas, bolsas de tela y muchas sonrisas. Ya acomodados en uno de los sillones, explicaron: "Traemos la tortilla, la empanada y algo de jamón", junto a ellos, una pareja se hace un selfie con el paisaje que se ve desde la cristalera. Son Alberto García y Carmen Vázquez. La idea de coger el viaje fue de él: "Me lo recomendó un compañero del trabajo y me parece una experiencia muy chula y distinta, no son Las Piraguas de siempre".

Los que aprovecharon para echar una cabezada en los 90 minutos que duró el viaje hasta Infiesto, cortaron irremediablemente el sueño a las 09:10 horas. Acababan de entrar ellos: Los Tritones. Vagón 8. Con sus tridentes de cartón pintados a mano, sus camisetas amarillas, rojas y verdes y una misión clara: limpiar y "cuidar" el Sella antes de la competición.

Marta Verdugo, Jesús Rodríguez y Patricia Martínez. / S. B.

Al grito de "Rumba la rumba la rumba...", comenzaron oficialmente "Les Piragües". Saltos, cánticos, tambores improvisados golpeando mesas y el coro de todo el vagón, reservado en exclusiva para los peñistas piloñeses. Entusiasmo, risas y ese espíritu festivo que hace que, cada año, el Sella sea mucho más que una competición deportiva: una fiesta que empieza en las vías del tren y termina junto a las aguas del río.

80 años de un trayecto emblemático El "Tren de Las Piraguas" cumple 80 años. Era 11 de agosto de 1945 y el tren fluvial echaba a andar. La idea partió del médico gijonés Tato Campomanes, director deportivo del Sporting, quien compartió con Dionisio de la Huerta una ocurrencia tan sencilla como brillante: las vistas del Sella desde el tren eran insuperables.Campomanes conocía bien el recorrido. Era habitual que el equipo de fútbol viajara en tren hacia el País Vasco, y él, ferviente seguidor de la fiesta de Les Piragües, había reparado en que aquel convoy podía convertirse en un palco privilegiado para seguir la carrera fluvial. La propuesta sedujo a De la Huerta, siempre abierto a sumar novedades originales al Descenso. Así que, tras las gestiones necesarias, el Tren Fluvial entró por primera vez en la estación de Arriondas el segundo sábado de agosto de 1945. Aquel viaje inaugural no fue un experimento pasajero, sino el inicio de una tradición que, desde entonces, forma parte inseparable de la fiesta.

Un tren de anécdotas, emociones y nostalgia

"Cantadlo con el alma, que resuene en todo el valle…". Las palabras del pregón dieron el arranque al Asturias Patria Querida. Y con el último acorde del himno, tras el cañonazo, el tren fluvial puso marcha hacia Ribadesella, un paisaje que cotidiano para muchos asturianos, pero que la china Yi Yao no olvidará en la vida: "Es espectacular", decía boquiabierta. Junto a ella, su novio, el asturiano Germán González, que tras 7 años de relación decidió llevarla por primera vez a la cita del verano asturiano por excelencia: "Dice que hay más gente que en China", bromeó con ambos ya subidos al "Tren fluvial".

"Mira, mira, mira". Un dedo señaló por la ventanilla del convoy, que ya había pasado un paisaje de árboles y permitía una vista panorámica del río Sella. Entonces, alguien gritó "¡La cabeza!". Frente a los viajeros, cuatro piraguas marchaban al unísono, aún tranquilas, para acabar desapareciendo, de nuevo, entre los árboles.

Vanessa Gutierrez, Gimena Llamedo, Adrián Barbón y Adriana Lastra. / S. B.

"Desde donde mejor se ve es desde la tele", sonrió el comandante Jesús Pina. "Ahora no sabemos cómo van hasta la siguiente curva", explicó. A su lado, su hija, Patricia Pina: "Calla hombre, con lo a gusto que estamos aquí… Es nuestro segundo año".

Las anécdotas en torno a la prueba se entremezclaban con los entremeses: "Para mí tiene un significado doble, no es solo la fiesta de Asturias, es que también me recuerda a mi época de palista", rememoró Juan Luís González, delegado de Defensa. "Lo bajé hace años y siempre es guapo volver a vivirlo y más con estas vistas", celebró.

David González, Germán González, Yi Yao y Luis Manso. / S. B.

Se trata de unas vistas únicas, paraleras al río durante los 19 kilómetros que separan Arriondas de Ribadesella, de las que disfrutó, sentando frente a una de las ventanillas, el presidente de Principado, Adrián Barbón, junto a la vicepresidenta, Gimena Llamedo; la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutierrez.

El tren fluvial está lleno de historias que fascinan a veteranos y noveles. El catedrático de la Universidad de Oviedo, Antonio Calleja, recordó "Las Piraguas" de su época de juventud: "La fiesta, el pueblo..., pero desde dentro nunca lo había vivido". Junto a él su mujer, Verónica Queipo y su hijo, Antonio Calleja Queipo: "Es una experiencia única... Hay que vivirlo porque es la fiesta de Asturias", aseguraron. Media hora después de su partida, el tren ya enfilaba el inicio de la ría de Ribadesella. Unas aguas tranquilas que instantes después volvieron a aparecer las cuatro piraguas en bloque... Y comenzó el esprint final. Desde el convoy, los viajeron no dudaron en hacer sus apuestas –los naranjas, los morados, los azules o los blancos–. Hubo quien se lanzó al caballo ganador, movido por el sentimiento: "¡Los de morao hombre, que son los nuestros!", gritó alguien, en referencia al equipo formado por Walter Bouzány Alberto Llera.

Patricia y Jesús Pina. / S. B.

Porque en el Tren de las Piraguas, el destino no es solo Ribadesella: es la memoria que cada pasajero se lleva en la mochila. Son las risas compartidas con desconocidos, las apuestas que se olvidan al cruzar la meta, el olor a sidra que se cuela por el pasillo y esa mezcla de orgullo y asombro al mirar por la ventanilla y ver a Asturias en su mejor retrato.

Al bajar del convoy, cada cual vuelve a su vida, pero con la certeza de que, el próximo agosto, cuando el cañonazo retumbe de nuevo, el corazón —como el tren— querrá volver a arrancar. Con el alma, por todo el valle.