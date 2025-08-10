Conflictos sin cerrar y amenaza de huelga: los frentes abiertos con los que la educación asturiana encara el nuevo curso

La Educación aún necesita una puesta a punto antes del inicio de curso. A pesar del parón lectivo durante estos dos meses de verano, la Consejería mantiene varios frentes abiertos y afronta, además, la amenaza de una huelga que podría estallar en otoño si no se atienden algunas reivindicaciones pendientes.

El Gobierno regional encara un nuevo curso en el que deberá cumplir con varios de los puntos acordados en el pacto "Asturias Educa", el acuerdo que puso fin a la multitudinaria protesta del profesorado que mantuvo contra las cuerdas al Gobierno. Uno de los puntos más visibles de ese pacto —y que ya figura en la circular remitida por Educación a finales del pasado curso— es la contratación de 120 profesores de apoyo para las aulas. Esta medida estaba diseñada para reforzar la atención individualizada a estudiantes con necesidades específicas y mejorar el acompañamiento pedagógico. Sin embargo, el calendario de ejecución ha generado un fuerte malestar: las contrataciones no se harán efectivas hasta abril de 2026, es decir, en el tercer trimestre del próximo curso escolar 2025/2026.

La demora, interpretada por el profesorado como un incumplimiento encubierto, ha derivado en la creación de un nuevo movimiento asambleario independiente, "Senda Docente", integrado por maestros y profesores que aseguran no sentirse representados por las organizaciones sindicales tradicionales. "Significa que no han entendido nuestras necesidades, porque no se puede trabajar con un niño únicamente durante tres meses", denuncian. El objetivo de la plataforma es "revisar" los puntos del gran acuerdo, fiscalizar su cumplimiento y, llegado el caso, movilizarse para garantizar lo que consideran una prioridad "irrenunciable": una educación pública de calidad y con recursos estables desde el inicio de curso.

Pero no es el único compromiso bajo análisis. El Ejecutivo regional deberá poner en marcha en febrero de 2026 un modelo que reduzca la jornada lectiva del profesorado mayor de 55 años, lo que, según los cálculos sindicales, implicará la contratación de un número significativo de nuevos docentes para cubrir las horas liberadas. También está pactada una subida salarial de 100 euros brutos mensuales para todo el personal, que se hará efectiva en enero de 2026 y que supone un coste estructural adicional para la Consejería.

Educación concertada

Si en la red pública las certezas son parciales, en la enseñanza concertada la incertidumbre es total. Los tres sindicatos con representación en el sector —Otecas, USO y FSIE— continúan inmersos en una negociación clave para evitar que se agrande la brecha retributiva entre ambas redes. El núcleo del conflicto es salarial: las organizaciones reclaman una subida de 127 euros brutos para todos los docentes y un plus de 67 euros brutos para quienes acumulen más de diez años de antigüedad.

Esa es la contraoferta que los representantes sindicales trasladaron a la consejera de Educación, Eva Ledo, el pasado 29 de julio. La Administración se ha comprometido a responder a lo largo de esta semana. En juego está la amenaza de una huelga general en la enseñanza concertada que podría coincidir con el arranque del curso, algo que, de materializarse, afectaría a decenas de centros y miles de familias asturianas.

Las Escuelinas

En el tramo inicial de la enseñanza, la nueva red autonómica de Las Escuelinas (0 a 3 años) trabaja contra reloj para ponerse en marcha en septiembre. El nuevo modelo, que unifica la gestión bajo la Consejería, arrancará con 22 ayuntamientos integrados, pero aún hay seis —Siero, Noreña, Mieres, Gozón y Avilés— que no han estabilizado a sus trabajadoras, lo que mantiene la incertidumbre en cerca de un centenar de profesionales.

La próxima reunión entre sindicatos y Educación está fijada para el 20 de agosto, apenas diez días antes de que el nuevo formato eche a andar. Este encuentro forma parte de un calendario de trabajo que la Consejería ha marcado hasta final de año y en el que se abordarán desde las condiciones laborales hasta la dotación de recursos materiales y la uniformidad de criterios pedagógicos entre municipios.

Con la vista puesta en septiembre, el panorama educativo asturiano arranca un curso en el que las aulas no serán el único foco de atención: la negociación, las movilizaciones y el cumplimiento de los compromisos marcarán gran parte de la agenda. El examen, en este caso, será para la Consejería.