La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los 45.000 asistentes: "¡A la sombra, por Dios!"

"A la sombra, por Dios". No habían dado aún las 12:30 del mediodía y el prado Salcéu, en Pravia, hervía como una olla puesta al fuego. Desde lo alto, la explanada parecía un mosaico de toallas, neveras y sombreros. La riada de jóvenes desde el pueblo hasta el prado era kilómetrica y antes de llegar, muchos ya se habían quitado la camiseta y abierto las bolsas de hielo recien compradas en los puestos ambulantes de las inmediaciones del recinto. Su destino, el Xiringüelu, que este año coincidió con un domingo de ola de calor en la que Asturias superó los 38 grados en el Suroccidente, aunque en Pravia se quedó en los 30.

Las colas para acceder eran largas, pero la verdadera prueba de resistencia comenzaba después: encontrar un hueco a la sombra. "Llevamos aquí desde primera hora", contaba, bajo los robles, Marina Gómez. A su lado, su hermana Paula asentía, con un abanico en la mano. "Venimos desde León porque teníamos muchas ganas de conocer esta fiesta, pero nunca nos cuadraban las fechas. Este año, por fin, lo conseguimos", celebraban mientras miraban alrededor, sorprendidas por la magnitud de la romería.

Pravia baila al ritmo del Xiringüelu: así fue la romería más multitudinaria de Asturias / Mario Canteli / LNE

Una multitud con el termómetro en contra

Y no era para menos: la cita de de este domingo reunió a 45.000 personas, la más multitudinaria del Principado, con el añadido de que el termómetro jugaba en contra. En Pravia, el mercurio llegó a rozar los 30 grados, un sol que caía a plomo y obligaba a hidratarse cada pocos minutos. La organización lo tenía previsto: 400 efectivos —entre Guardia Civil, Policía Local, seguridad privada y personal sanitario— velaban por que todo transcurriera sin incidentes graves.

Hubo alguna lipotimia aislada y un curas rápidas por cortes o tropiezos, pero nada que empañase el ambiente festivo, al menos hasta bien entrada la tarde.

En medio de la gran explanada convertida en macrofiesta, un grupo de chicas reía mientras se atacaban con pistolas de agua. "Es la mejor forma de aguantar este calor", decía Aitana Antuña, de Langreo, salpicada de pies a cabeza. Su amiga Alba García, que no se pierde un Xiringüelu desde hace años, añadía: "Es un día en el que nos juntamos todas las amigas, y presta mucho".

Cerca, Celia Lombraña, con la piel brillante de crema solar, apuntó: "Todos los años hace un día de sol brutal, la crema y el agua son básicos". No acababa de decirlo cuando disparaba un chorro de agua contra Alejandra Rodríguez, que acudía por primera vez a la verbena: "Me lo habían vendido tan bien que no podía perdérmelo", admitía riendo.

S.Bernardo / A. Domínguez

Reencuentros

No muy lejos de allí, Nicolás Álvarez y Olaya Requejo, ambos de Oviedo, se movían entre abrazos y saludos. "Es mi segundo año, pero esto es muy grande, muy de Asturias", explicaba él, con el pañuelo de la bandera regional anudado al cuello". " Es la fiesta que marca la recta final del verano", coincidieron, al tiempo que Requejo añadía: "Vienes y te encuentras a gente que llevabas mucho sin ver porque a lo mejor viven fuera, pero sabes que en el ‘Xirin’ están seguro".

Las caras de siempre y también caras nuevas venidas de más lejos. Diego Fuertes llegó desde Ponferrada con otros tres amigos. Con la piel ya algo enrojecida aseguró que tenían "todas sus esperanzas" puestas en el Xiringüelu. "Nos habían dicho que era la romería más loca y divertida de Asturias... Y aquí estamos", reía Cristian Álvarez, levantando la botella de sidra al aire para disponerse a escanciar.

Mientras, el sol castigaba, pero no a todos por igual. Adrián Miguel Díaz había encontrado su refugio perfecto: "Aquí debajo de los árboles estamos de lujo… a ver si libramos cuando se vaya moviendo el sol". A su lado, Natalia Sánchez, rellenaba el vaso con unos hielos: "Para mí es la mejor fiesta del año, llevo viniendo desde hace más de una década". Su voz se perdía entre la música colaban desde los altavoces. En una de las entradas al prado, Diego López, recién llegado desde León, miraba la explanada como quien contempla un estadio lleno: "Espero que el viaje merezca la pena… vaya ambientazo".

Porque el Xiringüelu no es solo una romería: es la foto -casi - final del verano, el lugar donde amigos que hace meses no se ven se abrazan, donde la sidra y las risas corren más rápido que las nubes. Bajo un sol que parecía empeñado en batir récords, la gente buscaba la sombra como si fuera un premio de lotería, y cada chorro de agua era recibido como un milagro pagano.

Al final, cuando el prado empezaba a teñirse de tonos dorados y el calor cedía apenas un suspiro, quedaba claro que ayer no hubo termómetro capaz de medir lo que de verdad subía: las ganas de fiesta. Porque si el verano tiene un último gran abrazo colectivo, este se da en Pravia, y lleva por nombre Xiringüelu.