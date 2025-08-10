El Gran Sorteo del Verano de LA NUEVA ESPAÑA ya ha entregado su primer coche Nissan Juke

El pasado viernes, Roberto Fonteina vivió uno de esos días que no se olvidan fácilmente. Acompañado por su familia, acudió a recoger el coche que ganó en el sorteo organizado por LA NUEVA ESPAÑA dentro de la iniciativa El Gran Sorteo del Verano, un premio que, asegura, aprovechará al máximo para disfrutar de sus escapadas por Asturias. Fonteina llegó a Asturias hace cuatro años, tras vivir en Barcelona, por recomendación de su suegro. "Aquí la vida es más barata y relajada, y eso para nosotros era importante", comenta. Desde entonces, ha encontrado en el Principado un lugar que combina dos de sus mayores aficiones, la playa y la montaña.

El nuevo vehículo, que le fue entregado por Miguel González, gerente de Cyasa Nissan, y Marcos Alonso, gerente de LA NUEVA ESPAÑA, le abrirá aún más posibilidades para explorar la región. "Nos gusta salir los fines de semana, ir a la costa, a la montaña… Este coche es perfecto para eso", asegura con una sonrisa. Su camino hacia el premio fue fruto de la constancia. "Cada día compraba el periódico para tener más opciones", recuerda. Algunas veces iba él mismo, otras sus hijos o quien pudiera acercarse al quiosco, y el esfuerzo dio sus frutos. En el momento de la llamada Fonteina se encontraba en su puesto de trabajo y la llamada le llegó por sorpresa. "Cuando me dijeron que eran de LA NUEVA ESPAÑA ya me imaginaba algo, las piernas me temblaban", confesó.

Ahora, con las llaves en mano, el primer ganador de los dos coches que se sortean durante el verano se dispone a comenzar una nueva con la misma ilusión que le llevó a participar día tras día en el concurso. "Es un premio que nos viene muy bien", concluyó, mientras posaba junto a su familia y el reluciente coche que, a partir de ahora, será su compañero de aventuras por tierras asturianas. Igual de felices se mostraron Cristina García , esposa de Roberto Fonteina, y Paloma, Francesca y Ángela, las tres hijas del matrimonio.

¿Cómo participar?

La mecánica del sorteo es sencilla y abierta a todos los lectores. Cada ejemplar dominical incluye una página-cartilla con cinco casillas (o diez en el caso de los sorteos especiales de coche). De lunes a viernes, se publica un cupón diario que los participantes deben recortar y pegar en su página-cartilla. Una vez completada, esta deberá entregarse junto a los datos personales antes del martes siguiente en el quiosco habitual, o enviarse por correo postal o personalmente a la sede de LA NUEVA ESPAÑA antes del jueves a las 20.00h. Cada viernes se celebra el sorteo ante notario, y el nombre del ganador o ganadora se publica al día siguiente en el periódico. Cada lector puede entregar tantas páginas-cartilla como desee, siempre que estén correctamente cumplimentadas.