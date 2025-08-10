Guía rápida para tu primera vez en Oviedo: 5 lugares que no te puedes perder(y algún plan extra que te enamorará)

Si es tu primera vez en Oviedo, prepárate para descubrir una ciudad que combina historia, arte, naturaleza y, por supuesto, buena comida. Aquí te dejamos una ruta para que no te pierdas lo esencial.

Comienza por su joya arquitectónica: la Catedral de San Salvador. Este imponente templo gótico cautiva tanto por su fachada como por su interior, y si quieres una experiencia aún más especial, sube a su torre con una visita guiada (eso sí, reserva con antelación).

Después, piérdete por las calles del centro histórico y visita la Plaza de la Constitución, donde se encuentran el Ayuntamiento y la Iglesia de San Isidoro. Haz una pausa en el Parque de San Francisco, entra al Museo de Bellas Arteso al Museo Arqueológico de Asturias, y no olvides admirar el Edificio Histórico de la Universidad. La Plaza del Fontán y su mercado te esperan con delicias locales como los carvallones. Y mientras caminas, estate atento: hay más de 100 estatuas repartidas por toda la ciudad.

A la hora de comer, pon rumbo a la calle Gascona, la “milla de oro” de las sidrerías. Casi todas son un acierto, pero nosotros probamos el cachopo y la sidra en Sidrería El Mayar… y no nos defraudó.

Si te apetece un plan con vistas, sube al Monte Naranco para descubrir las iglesias prerrománicas de San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco, ambas del siglo IX, con panorámicas impresionantes de la ciudad.

Y aunque Oviedo es preciosa, Asturias también brilla fuera de su capital. Dos escapadas que no fallan: los Lagos de Covadonga, en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa, y un paseo en bici por la Senda del Oso, una antigua vía minera reconvertida en carril bici que te regala paisajes de postal.