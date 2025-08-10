María Calvo, presidenta de la patronal asturiana (FADE): "Es prematuro y peligroso decir que la defensa reindustrializará Asturias"

María Calvo Carvajal (Gijón, 1975) inicia su segundo mandato en FADE con muchos frentes abiertos. Rechaza la reforma tributaria del Principado, clama contra el pacto fiscal catalán, alerta de un creciente absentismo laboral y tiende la mano a todos los actores empresariales para cerrar las heridas del proceso electoral en la patronal. Pide fotografiarse con el puerto de El Musel de fondo como muestra de su apoyo a la industria tradicional asturiana.

Ha dicho que no le gusta la reforma fiscal del Principado que tendrá mejoras en el IRPF para el 90 por ciento de los contribuyentes, según datos oficiales. ¿Son pocos?

Llevamos mucho tiempo reclamando una fiscalidad que permita a Asturias competir en igualdad de condiciones con otros territorios y eso no se dará con esta reforma. Se va a favorecer algo la fiscalidad de las rentas medias y bajas, pero se aumenta la carga a las rentas más altas. No parece la mejor opción. Deberíamos mirar a otras regiones, incluso a otras zonas del mundo, para tratar de ser competitivos. Hay que pensar en un sistema fiscal que atraiga inversión y no expulse talento. Y eso no se da en la reforma recién planteada.

El Principado dice que, quien más tiene, más debe esforzarse. ¿No le convence el lema?

No hay que dejarse llevar por temas ideológicos. Debemos poner el foco en generar actividad económica, empleo, inversión. Eso revertiría en más recaudación y, por tanto, en una mejor financiación de los servicios públicos. No estoy de acuerdo con esa teoría de que bajar impuestos implica peores servicios públicos. Más bien diría que los niveles muy altos de impuestos para determinadas rentas retraen la actividad económica. Lo decimos desde FADE y cada vez más empresarios lo aseguran con claridad: Asturias debe ser competitiva y no lo será si no se aborda una verdadera reforma fiscal.

¿Apoyaría la armonización fiscal que propugna el PSOE asturiano?

No me parecería mal. Pero esa armonización, en el caso de que la hubiera, no tendría que ser al alza, porque no solo competimos entre comunidades autónomas, sino también con el resto del mundo.

¿Que el 90 por ciento de las rentas se beneficien de una reforma fiscal no es competitivo?

A mí lo que me preocupa es que también, según esos mismos datos de la Consejería de Hacienda, más de un 80% de las rentas en Asturias son inferiores a 35.000 euros. Es positivo que se favorezca a esas rentas, pero lo que me plantearía más bien es mejorarlas. Habrá que preguntarse por qué el 80% de la población tiene ingresos inferiores a 35.000 euros.

Con el pacto fiscal para Cataluña también han puesto el grito en el cielo. ¿Pueden hacer los empresarios algo más que eso?

Obviamente, esta es una decisión política. Nosotros tenemos la obligación de decir sus consecuencias. Y también exigir al Gobierno regional que alce la voz en defensa de Asturias y de sus intereses. Porque es una cuestión de justicia, pero también económica. No podemos permitir que algunas regiones presionen en Madrid perjudicando a las que han cumplido más y mejor. Está claro que esto, si se aprueba, tendrá efectos muy graves para Asturias. Quizás deba replantearse el sistema de financiación autonómica actual, pero debe hacerse teniendo en cuenta la igualdad de todos los territorios de España y también el coste de los servicios públicos en cada uno de ellos. Y no conforme a cuestiones políticas que responden a la mera aritmética parlamentaria del momento.

Si Cataluña abandona el régimen común, ¿nos freirán a impuestos?

Solo caben dos vías: o aumentar impuestos o disminuir el gasto, es decir, empeorar los servicios públicos. Pero repito que esto es una cuestión de justicia. No puede haber regiones de primera y regiones de segunda.

A nivel internacional también hay nubarrones. La Unión Europea ha tragado con unos aranceles de Estados Unidos impensables hace meses y que ahora se venden como un mal menor.

Partimos de que el libre comercio es el sistema que mayor progreso ha traído no solo a Europa sino al mundo en las últimas décadas. Y, por tanto, una política proteccionista no es buena. El acuerdo nos preocupa y creemos que puede traer consecuencias importantes para Europa, para España y para Asturias. Dicho esto, no afecta por igual a todos los sectores. Habrá que evaluar exactamente qué efecto va a tener. Pero no es un buen acuerdo. Es símbolo de la debilidad de Europa en este momento. Europa debería tener una hoja de ruta más clara.

Otra de Europa. ¿Han calibrado ya cómo afectará a Asturias el recorte de los fondos de cohesión y de las ayudas de la PAC?

Hay preocupación, pero aún no tenemos datos concretos. Desde luego no es una buena noticia, en especial, por el tema de la PAC.

A cambio, habrá más dinero para defensa. Y Asturias tiene mucho que decir ahí.

Sí. Es una oportunidad para Asturias y se está aprovechando bien. Asturias se está posicionando a tiempo.

Tras la reciente compra del Tallerón por parte de Indra, en Asturias se ha acuñado el término "reindustrialización". ¿Le gusta?

Es prematuro. Esa compra se trata de un primer paso, un buen primer paso. Asturias está en el mapa de la defensa europea en un momento en el que va a haber mucha inversión en defensa y eso es buena noticia. Pero de momento es un comienzo. Sin quitar valor a esas inversiones, hay que dejar claro que no van a sustituir, ni deben, a la industria que ya tenemos. Es un complemento en un momento importante y que es bienvenido. Además, no solo está Indra, tenemos a General Dynamics, con una gran tradición. Insisto, la industria de defensa tiene que venir a complementar y no a sustituir a la ya existente. Que nadie crea que porque venga Indra podremos prescindir de otras empresas. Pensar eso sería peligroso.

¿Es creíble que Asturias pueda llegar a tener cinco plantas dedicadas a la defensa, tal y como está anunciado?

Ojalá. Iremos viendo. Soy optimista, pero a la vez prudente.

¿Es cierto que la Cámara de Oviedo fue decisiva en la compra del Tallerón a Duro Felguera por parte de Indra? ¿Qué hizo FADE?

Esta inversión que al final llega a Gijón, ¿la hizo la Cámara de Comercio de Oviedo? Pues no. La labor es del Gobierno de Asturias, de la Agencia Sekuens y de la Consejería de Borja Sánchez, que son los que han liderado esas conversaciones. La labor de los agentes sociales, como las cámaras de comercio, es acompañar. FADE también ha estado y, por supuesto, sigue estando. Pero no me voy a atribuir ningún mérito en cosas que no corresponden a la parte empresarial, que son labor del Gobierno. Lo que toca es reconocérselo a ese Gobierno.

¿Están rotas las relaciones con la Cámara de Oviedo? Fue la única de las tres que no acudió a la reunión que convocó tras ser reelegida presidenta de FADE.

Así es. Convoqué a una reunión a las tres cámaras de comercio a los dos meses de las elecciones. A esa reunión acudieron la Cámara de Gijón y la Cámara de Avilés. Me sorprendió el argumento del presidente de la Cámara de Oviedo (Carlos Paniceres), que culpó al canal de comunicación para justificar su ausencia. Dijo que no asistió porque se le convocó por correo y no por teléfono. Considero que la culpa no fue del canal de comunicación. Quien quiere ir a una reunión, va. Quizás esté molesto por el resultado de las elecciones de FADE porque yo tampoco he tenido aún ni una llamada, ni una felicitación, ni un reconocimiento. Dicho esto, las organizaciones estamos por encima de las personas. Por tanto, mi mano ha estado y sigue estando tendida para el diálogo y para trabajar por la unidad empresarial. Por mi parte, nunca va a existir un problema, es lo que interpreto que me han pedido los empresarios asturianos en las pasadas elecciones. Mi puerta y la puerta de FADE siempre estarán abiertas a esa colaboración. El Día del Empresariado que celebramos esta semana en la Feria de Muestras es la demostración de que podemos trabajar unidos y de que vamos a ir en la buena dirección.

Entonces, ¿va a llamar a Carlos Paniceres por teléfono para la próxima reunión?

Trabajaremos por la unidad. Pero repito que el problema no es el canal de comunicación, que cada cual se responsabilice de sus decisiones.

¿Cómo es su relación con el Principado tras la absorción de Industria por parte de la Consejería de Ciencia? ¿Hay más eficiencia?

La industria merece una consejería propia y la unificación con Ciencia no es lo adecuado. Pero la decisión está tomada. El nuevo viceconsejero de Industria (Juan Carlos Campo) tiene voluntad de trabajar. Desde FADE, estamos insistiendo y haciendo propuestas para que se ponga el foco en los verdaderos problemas de la industria. Y el principal es el coste de la energía. Otro reto importante es la regulación, especialmente en materia medioambiental. Debemos lograr que no desincentive inversiones.

De vuelta al Tallerón. ¿El ERE de Duro Felguera es el principio de su fin?

Espero que no. Las ingenierías, especialmente Duro, pero también otras, atraviesan una situación complicada. Por eso, hemos pedido a la SEPI que las apoye. No obstante, debemos trabajar entre todos por una solución a medio plazo, es decir, en buscar una salida que dé viabilidad a estas empresas de un sector que genera tanto empleo de valor añadido.

El decreto "antiapagones" decayó en el Congreso con el voto en contra del PP y Junts, para enfado de unos cuantos empresarios. ¿Usted lo entiende?

Esto tendrá unas graves consecuencias, es una mala noticia. Pero también es el resultado de tener un Gobierno con una aritmética parlamentaria precaria, débil e inestable. Cuando un Gobierno se centra solo en las cuestiones del rifirrafe político, abandona las que son fundamentales.

Van dos años sin presupuestos y camino de un tercero. ¿Es de las que pide un adelanto electoral a Pedro Sánchez?

La situación política actual tiene consecuencias importantes para la actividad económica. Más allá del clima social que genera, tiene consecuencias en materia de inversión. Hay sensación de inseguridad y de falta de certezas. Es una situación muy grave que ahora mismo vemos con gran preocupación. Existe un deterioro evidente de la imagen del país.

¿ Le gusta la política?

Soy empresaria y esa es mi vocación.

¿Dará el salto a la política?

En absoluto. Lo digo con contundencia.

Decía antes que la energía es el asunto clave para Asturias. ¿Peligra el anillo central?

Desde luego hay que tener claro que es una inversión clave y que debe salir adelante. Y requiere una implicación directa del Gobierno del Principado en Madrid. Desde FADE vamos a hacer toda la presión posible para que se vea la importancia de tener una red suficiente y capaz de dar suministro estable a todas las industrias.

Tras el enésimo retraso, ahora con la subestación eléctrica, ¿se cree alguna fecha para la Zalia?

La Zalia necesita contar con un buen suministro eléctrico para atraer proyectos de verdad. Es una urgencia porque la Zalia es determinante para el desarrollo industrial de Asturias. Y sí, los retrasos son desmoralizantes.

Sobre Arcelor la pregunta ya no debería ser si va a ejecutar la inversión anunciada sino cómo es posible que haya renunciado a ella.

Eso tiene que ser la empresa la que lo diga. Desde FADE, lo que hacemos es trabajar para que Arcelor siga dando empleo y siendo competitiva en Asturias.

EDP empezará a producir hidrógeno verde a final de año, pero no tiene clientes por el precio. ¿Con la descarbonización se está poniendo el carro delante de los bueyes?

La transición tiene que hacerse bien en cuanto a plazos y recursos, si no será difícil que algunos proyectos salgan. No obstante, me consta que hay empresas interesadas en el hidrógeno verde. Es una cuestión de números y de coste. Cuando eso acabe casando, que no sé cuándo va a ser, se consumirá.

También en poco tiempo está prevista la llegada de las primeras universidades privadas a Asturias. ¿Qué esperan de ellas los empresarios?

Desde FADE siempre hemos dicho que es bueno que haya oferta universitaria. Es bueno que exista competencia, que existan alternativas en cualquier sector, también en el mundo universitario. Esto sin perjuicio del apoyo a la Universidad pública. Con el Rector (Ignacio Villaverde) mantengo una muy buena relación, pero no es incompatible tener una buena Universidad pública con la oferta de las privadas. Pueden aumentar el nivel en general. La Universidad pública tiene carencia de plazas en determinadas titulaciones, por lo que las privadas ayudarían a incrementar las posibilidades de nuestros jóvenes a la hora de elegir dónde estudiar, además de atraer a jóvenes de otras regiones que luego pueden quedarse a trabajar.

¿Tiene constancia de la existencia de un lobby en la Universidad de Oviedo para frenar la llegada de las privadas, como denunció el presidente de la Cámara de Oviedo?

No voy a entrar en este tipo de cuestiones.

Hace meses que clama contra el elevado absentismo laboral en Asturias. ¿Es para tanto?

Es una de las principales preocupaciones de las empresas asturianas a día de hoy. Hablo fundamentalmente del absentismo por bajas, que se ha disparado desde la pandemia. Cada día, en Asturias no va a trabajar una población equivalente a la de Mieres. Es un tema que debemos abordar con seriedad, que debería preocuparnos a todos. Estamos muy por encima de la media nacional, especialmente, en duración de las bajas. En primer lugar, proponemos que las mutuas tengan un mayor papel en determinadas pruebas diagnósticas de traumatología.

Su otro gran caballo de batalla últimamente es la burocracia.

Sí. Ahí se ha dado algún paso con la "ley simplifica" del Principado, pero creemos que hay que ir mucho más allá. Estamos trabajando en una propuesta con medidas muy concretas para dar un paso de verdad en simplificación. En el siglo XXI, no tiene sentido que sigamos tardando en muchísimos trámites más que cuando no había medios digitales. Hay que reforzar la digitalización de la Administración. E impulsar determinadas figuras como el silencio positivo o la declaración responsable para que no se atasquen expedientes indefinidamente.

¿Merece acogerse a la ley de proyectos estratégicos el plan de la multinacional Costco para hacer una gran superficie en Siero? La Unión de Comerciantes, que está en FADE, dice que no.

Desde FADE consideramos que debe instalarse en Asturias cualquier empresa que cumpla con la normativa. Pero también hay que apoyar el comercio de proximidad. La ley de proyectos estratégicos debe usarse para los proyectos realmente estratégicos. Desconozco si Costco lo es o no.

Una última en clave veraniega. Como empresaria y gijonesa, ¿le gusta la Feria de Muestras, un certamen que ha demostrado que no hace falta renovarse cada año para seguir viviendo con éxito?

(Ríe). De forma tranquila y pausada, pero la Feria sí que ha ido cambiando. Sabe combinar la tradición con la inclusión de novedades. Y en lo que se refiere a la agenda económica y empresarial, cada vez tiene una agenda más amplia y con más actividades. Es un lugar de presencia obligada. Es un falso mito decir que la Feria siempre se repite.