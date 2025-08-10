María José Miranda, secretaria de Organización de IU en Asturias: "Es compatible y necesario estar en el Gobierno y hacer autocrítica"

María José Miranda, licenciada en Química, es la primera mujer que ocupa la secretaría de Organización de IU. Pragmática y directa, analiza la acción de gobierno a mitad de mandato.

En el análisis interno de IU de lo que va de legislatura se reitera la falta de coordinación en el Ejecutivo.

Es real. No tanto en el día a día, porque sí existe entre consejerías, sino entre las fuerzas políticas, en aspectos fundamentales.

Se supone que los partidos hacen seguimiento del pacto...

La última reunión fue en septiembre del año pasado, con un análisis de gestión puramente administrativo. Pero se necesita evaluar más allá, aquello que afecta a la clase trabajadora. Por ejemplo, lo que está pasando con la universidad privada, con la burocracia en los derechos sociales. Está en riesgo la sanidad pública, también falta desarrollar todo lo relativo a la política ambiental. Incluso hay debate sobre los proyectos estratégicos…

¿Es compatible criticar un gobierno del que se forma parte?

Es compatible y necesario. Sin autocritica nunca llegaremos a una gestión eficaz.

Tras el accidente minero de Cerredo se dijo que un sector de la FSA abogaba por expulsarlses del Gobierno. ¿Eso fue real?

Muy real. Casi diría que fue la única crisis real y palpable en esta legislatura. Nosotros pusimos sobre la mesa, desde el principio, la necesidad de que la consejera Belarmina Díaz debía que estar fuera; un cese inmediato. Casi me atrevo a decir que fue la única crisis real que tuvimos en el Gobierno.

Discrepan con el PSOE en el concepto de proyecto estratégico.

La hay con Costco. Se supone que el proyecto va a estar evaluado externamente, pero las declaraciones de la parte socialista dicen lo contrario.

¿Cuál es el problema para IU?

El primero, que debemos tener claro qué consideramos estratégico. Y ya partimos de una ley que no evalúa eso a priori. En cuanto a Costco, hemos dicho muchas veces que una superficie comercial no es estratégica para esta comunidad autónoma. Costco tiene espacios suficientes en los que instalarse; lo que no veo es que haya que adaptar las normas a la exigencia de una empresa para estar en un lugar concreto.

¿Y si cuestionar eso pone en riesgo la inversión?

Inversión… hay que ponderar también lo que se destruye. En este caso no se están valorando las consecuencias no solo para Siero, sino para los concejos limítrofes.

Si llega al Consejo de Gobierno una aprobación de Costco como proyecto estratégico, qué debe hacer Ovido Zapico, coordinador de IU y consejero del Gobierno.

Como consejero deberá basarse en el rigor de los documentos.

¿Un voto contrario de Zapico supone una ruptura del Gobierno?

No debería… Somos dos proyectos políticos; no somos lo mismo, son normales las diferencias.

¿En qué se sustenta esa denuncia de un "retroceso ambiental"?

Tras dos años largos desde que se aprobó la ley de calidad ambiental, falta el desarrollo reglamentario. Es imposible que una ley así funcione bien sin ese desarrollo, incluido en el pacto de gobierno.

IU rechaza la implantación de universidades privadas, pero la Universidad de Oviedo no puede quejarse del trato presupuestario… ¿Por qué la universidad privada es competencia y no oportunidad?

Nunca defenderemos un sistema de estudios superiores que no garantice el acceso a los hijos de la clase trabajadora. Si hay opción de crecimiento en ciertas especialidades, mejor que sea desde la universidad pública. Fomentémosla: la Universidad de Oviedo es una marca de calidad y de prestigio. Dotémosla de más capacidad, más profesores… hagamos que crezca. Por todos es conocida la facilidad con la que en ciertas universidades privadas se obtienen títulos. Si al final debemos contar con un médico para los servicios públicos, mejor que se haya formado en la universidad pública. Con ello no estoy denostando la universidad privada; solo diferencio el modelo.

Dicen que los ayuntamientos de IU se sienten abandonados.

Hay ese sentimiento, porque se suman los incumplimientos y se acumulan. En pleno siglo XXI, no podemos tener estas relaciones entre la administración autonómica y la local; se necesita un planteamiento global, una planificación de crecimiento como autonomía.

En pleno ecuador de legislatura, IU desatasca leyes como la de Vivienda, bebidas energéticas o LGTBI, que supongo está casi lista. ¿Están satisfechos?

Somos muy autocríticos, es la manera de avanzar. Estamos razonablemente satisfechos. Cuando termine la legislatura esas leyes estarán a punto de aprobación parlamentaria o aprobadas. Respecto a la ley LGTBI, nuestro compromiso es tener un documento que blinde los derechos de esa comunidad sobre lo que pueda venir. Va despacio, pero esa lentitud se debe a la cautela; para lograr una ley lejos de conflictos.

La vivienda es cosa de IU, pero siguen las críticas por la gestión de las ayudas.

Cuando llegamos a la dirección general de Vivienda aquello era un solar que tuvimos que reconstruir desde cero. Ya hemos liquidado las ayudas del Covid, y las de 2021 sin pagar. Estamos al día, aunque es verdad que la burocracia a veces impide ir más lejos

¿Si el Gobierno aprueba la reforma del IRPF ustedes estarán satifechos?

Nosotros habríamos ido más allá y habríamos sido más incisivos en el impuesto a las personas ricas, así se lo digo. Es verdad que gracias a nosotros Asturias sigue siendo una isla en fiscalidad para las clases trabajadoras.

La legislatura pasada se pudo, por números, aprobar la oficialidad del asturiano, pero fracasó. Ahora hubo un intento que ya partía con insuficiente respaldo. ¿El asturianismo debe resignarse?

Este es un momento clave para fomentar y potenciar la identidad asturiana, que está muy identificada con la identidad de clase; no podemos desligarnos de la tierra de obreros que somos. Es el momento de modificar la ley de uso, que puede dar derechos al asturiano.

¿A eso podrían atraer al PP?

Su presidente (Álvaro Queipo) se declara asturianista. Sería un marco ideal para que el PP entrara .

El Gobierno ha firmado el pacto por el Medio Rural...

Ya era hora. Tendremos que ver el documento y cómo se desarrolla. A ello habrá que sumar el eje social y de los derechos cívicos básicos de quienes viven en el medio rural, incluido el reto demográfico.

Ovidio Zapico, coordinador de IU, propone un "frente popular" electoral. ¿Eso es un brindis al sol?

No. No puede serlo dado el panorama social político. Esta es la primera vez que en Asturias, España y Europa están en riesgo los modelos sociales. Toda la izquierda debe reflexionar. ¿Aceptaríamos un consejero de Vox gestionando las políticas sociales?

¿Y cómo se construye eso?

Habrá que verlo. Lo relevante es poner el debate sobre la mesa. Toda la izquierda debe tener claro que el objetivo es impedir que la extrema derecha gobierne o tenga bajo su mano cuestiones como los derechos sociales, el acceso a la vivienda, la sanidad o la educación pública.

Barbón ha dicho que no toca y que lo que tiene que hacer Ovidio Zapico es trabajar desde el Gobierno.

Hombre, eso todos. Yo creo que la Consejería que gobierna Izquierda Unida pone el foco en las personas. Aunque como le dije somos críticos y nunca es suficiente, pero se va por buen camino. En cuanto al resto del Gobierno… quien es secretario general de la FSA debería pensar si todas las políticas que llevan a cabo van en esa línea; en la misma que establece la Consejería que controla IU.