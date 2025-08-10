Pravia baila al ritmo del Xiringüelu: empieza la romería más multitudinaria de Asturias

Caseta número 76. Gaita en mano, el praviano Carlos González, de 11 años, se sube a lo alto de las tablas de madera para animar a los presentes, que esperan el tradicional pistoletazo de la Peña el Ahorcado: "Ahora sí que empieza el Xirin", y el confeti voló al ritmo del Asturias Patria Querida.

Un Xiringüelu que este año cuenta con 400 efectivos entre Guardia Civil, Policía Local, seguridad privada, servicios médicos, salvamento y personal de organización. Este dispositivo está coordinado por un Plan de Autoprotección, cuyo objetivo es el de prevenir y controlar cualquier tipo de riesgo que pueda afectar a las miles de personas que ocuparán el Prau Salcéu.

Todo ello bajo una aviso por altas temperaturas. Se espera que hoy se alcancen los 30º, en un entorno que, además, escasea en sombras bajo las que cobijarse: "Nosotras siempre llevamos un abanico en el bolso y más o menos tiramos", bromearon a primera hora del día las hermanas Marina y Paula Gómez, que llegan al Principado desde León.

Además, la organización ha dispuesto de un Puesto de Mando Avanzado de Emergencias para gestionar todos los percances que puedan sucederse en la jornada: "La carpa tenemos cuenta con la unidad de críticos para aquellas cosas que requieran un tratamiento más especializado y luego están las unidades móviles de soporte vital básico, soporte vital avanzado y vehículos todoterreno para poder hacer al recinto en caso de que de que fuese necesario", explica Alexis Varela responsable de los servicios médicos.

No obstante, señala que la mayoría de intervenciones en días como hoy suelen ser por cortes, golpes de calor, o etílicos.

Está previsto que a lo largo del día pasen por Pravia unas 40.000 personas que a estas horas ya disfrutan tanto de la zona de orquesta como de las casetas.