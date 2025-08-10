La reflexión de la semana de Vicente Montes: "La política asturiana necesita un diván"

Ocurrió antes del verano. El presidente del Principado, Adrián Barbón, propició una jornada de "coaching" y motivación para el Gobierno. Se desarrolló en el balneario de Las Caldas: se puso a gran parte del consejo de Gobierno a remojo, hubo charla para fortalecer equipo y dinámicas para apuntalar las fortalezas y limar las debilidades. Eso sí, fueron convocados solo los consejeros del PSOE (no todos acudieron) y quedó excluido Ovidio Zapico, consejero también, pero coordinador de IU. En aquella jornada, probablemente, Zapico se entregó a su pasión por el pedaleo, aupado en la bicicleta, que no deja de ser una terapia también para espíritus solitarios.

Ya antes de la canícula se percibían en el Ejecutivo los síntomas del marasmo: ya saben, una debilidad motivada por una ingesta alimenticia insuficiente, que nada tiene que ver con las dietas de adelgazamiento, que siempre se suponen equilibradas en nutrientes. El Gobierno adelgazaba (varios de sus integrantes ponían a raya la curva de la felicidad, otros cuidaban su alimentación por motivos de salud), pero también enflaquecía la imagen de pulso político.

Es ese un argumento pernicioso para un Ejecutivo, el de su falta de pegada; porque suele sustentarse en sensaciones y no en realidades, suele ser injusto (al menos a juicio de los implicados), pero resulta más dificil quitárselo de encima que ahuyentar de las camisetas los pelos del gato de casa . Al Principado ese música le viene sonando desde hace tiempo y, quizás, la jornada de motivación trató de espantarlo.

Es evidente que el escenario político se encuentra en un punto de inflexión, pero eso no significa que la suerte esté echada. En el PSOE es evidente el desánimo tras los golpes de la trama Cerdán-Ábalos, aunque la sorpresiva irrupción del escándalo Montoro ha venido como anillo al dedo. En el PP se cuentan los minutos para las elecciones, pero también son conscientes de que se la juegan y que no está tan claro el comportamiento del electorado. Ahí va un "spoiler": Se intensificará la sensación de que la derecha pone en riesgo las libertades están en riesgo, para polarizar al electorado, y se redoblará la idea de caos y ruptura constitucional en las decisiones del Gobierno, para desmotivar a la izquierda. El objetivo será llegar a las elecciones generales, cuando toquen, con una población dividida y enfrentada.

Los movimientos ya empiezan a asomar: en ese contexto se explica la llamada de IU a formar un "frente popular" de la izquierda, incluyendo al PSOE. Se trata de una forma de adelantarse a fórmulas que los propios socialistas ya han sondeado, como reunir el voto en listas al Senado o limitar las siglas que compiten en algunas circunscripciones.

El Partido Popular de Álvaro Queipo se apresura a vender una victoria por anticipado, a ver si así consigue el efecto extra que supone forzar la profecía autocumplida. En cualquier caso, la clave estará en saber cómo se comporta Vox, que siempre es la impredecible incógnita de la ecuación.

De todos modos, a falta de dos años para las elecciones, todos se comportan como si fueran a producirse mañana. En Gijón ya está lanzada en los mentideros la candidatura de Carmen Moreno, expresidenta de la Unión de Comerciantes, como cabeza de lista del PSOE, aunque antes tendrá que conseguir que el PSOE gijonés la respalde. Gijón será una pieza clave del frente político: Álvaro Queipo y Carmen Moriyón tratan de acercarse con el mismo cuidado que lo hacen los puercoespines: sin causarse heridas. Y el PSOE tendrá importantes agujeros en las candidaturas municipales, para las que habrá de pensar alternativas. Ya mismo, sin ir más lejos, y en un concejo que los socialistas daban por consolidado.

Entre tanto nerviosismo, ansia y psicosis no viene mal alguna sesión de terapia en el diván, para ahuyentar fantasmas y traumas. O, bueno, refugiarse en las redes sociales, esas mismas en las que la cuenta del Presidente compite ya al nivel de cualquier influencer profesional.