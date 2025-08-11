Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo

El calor apretará este martes, y dará una tregua el miércoles en Asturias. Pero el jueves las temperaturas remontarán de nuevo y alcanzarán niveles muy elevados en el puente festivo de agosto, con máximas de 40 grados el viernes 15 y el sábado 16 en el suroccidente de la región, según las previsiones actuales de la Agncia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Principado lleva prácticamente toda la semana pasada y la presente por encima de los 30 grados en las zonas más cálidas, y en la horquilla de los 25-30 en muchas otras áreas. Tras los 38,4 grados que se registraron el pasado domingo en San Antolín de Ibias y Pola de Somiedo, este lunes se llegó a 37 en Tineo, a 31,6 en Oviedo y a 29,6 en Gijón.

Resto de semana

Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hablan, para el martes, de 30 grados en Oviedo, 27 en Avilés y Gijón, 31 en Langreo y 36 en Cangas del Narcea. El miércoles habrá un alivio (incluso Cangas quedará por debajo de los 30 grados). Y será el viernes, fiesta de la Virgen de agosto que se celebra en numerosas localidades de la región como Gijón, cuando se llegue a máximas muy considerables, siempre según los vaticinios de la Aemet: en orden creciente, 28 grados en Gijón (en su día grande de Begoña) y Avilés, 32 en Oviedo, 34 en Langreo, 39 en Cangas del Narcea y 40 en San Antolín de Ibias. El sábado serán ligeramente inferiores y el domingo ya bajarán un escalón.

Atención sanitaria

Los efectos directos e indirectos de las altas temperaturas sobre la salud de las personas también se deja notar en la red sanitaria. El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) registra en lo que va de agosto un promedio de 379 pacientes diarios en el servicio de Urgencias de adultos. Esta cifra (provisional) supone un aumento con relación a los agostos de 2024 (375 usuarios diarios), de 2023 (363 al día) y de 2022 (337 pacientes diarios).

Bañistas en Tapia de Casariego, a media tarde de este lunes. / Tania Cascudo

Fin de semana tórrido

La Aemet señaló ayer que lo más probable es que las temperaturas máximas desciendan el miércoles, en la Península, con bajadas que serán notables en la vertiente cantábrica. Y avanzó que el escenario más probable a partir del jueves –aún con un alto grado de incertidumbre– es que comience un nuevo ascenso térmico que será más acusado en la mitad norte y que continuaría en los siguientes días. Con ello, las temperaturas continuarían siendo muy elevadas en el cuadrante suroccidental, el valle del Ebro y puntos del Mediterráneo.

Panorama europeo

Una ola de calor "excepcional" por su intensidad azota a gran parte de Europa con temperaturas que se elevan por encima de los 42 grados en algunos puntos de Francia, Portugal, los Balcanes y España, y que ha puesto en aviso por riesgo extremo de incendios a muchas zonas del continente. El sur de Francia y buena parte del centro se hallaban ayer en alerta roja, según el servicio meteorológico Météo France. La situación es similar en Portugal. Asimismo, gran parte del Reino Unido entra esta semana en la cuarta ola de calor del verano, con temperaturas que superarán los 30 grados. Suiza registra temperaturas similares con la llegada de una ola de calor que podría alcanzar máximas de 34-37 grados en Ginebra.