Barbón replica al alcalde de Llanera: "La política rural del Gobierno es clara; no se puede dudar de su vocación"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha replicado con firmeza, pero con guante blanco a las duras críticas lanzadas por el hasta ahora alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, contra la acción del Gobierno regional en materia rural. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, Sanz anunció ayer que abandona la alcaldía de Llanera tras diez años, y lo hizo el transcurso del Concurso de Ganado del municipio con un severo reproche al Ejecutivo de Adrián Barbón. Sanz llamó al medio rural a unirse «contra esta política que no sabe, no siente el medio rural», afirmando que «eso es lo que pasa en Asturias». También criticó, además, la ausencia de autoridades regionales en el certamen.

Barbón negó la mayor, pero no quiso afear las palabras del alcalde. Afirmó que él conocía ya desde febrero que Sanz renunciaría al cargo: «Me dijo que la dimisión se debía a cuestiones estrictamente profesionales y personales suyas», señaló el Presidente tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la Feria de Muestras de Gijón. «No tenía dedicación exclusiva al ayuntamiento y estaba trabajando en una empresa privada afuera y creía que eso podía ser perjudicial para el funcionamiento del Consistorio». Apuntó, además, que respetó la «discreción absoluta» que le pidió el propio Sanz.

Y aunque expresó su «respeto» por la labor del regidor, «de la que yo me siento orgulloso como socialista», no dudó en remarcar la «discrepancia» sobre los reproches a la política del medio rural: «Discrepo con respeto, porque tenemos una política de medio rural muy clara». Incluso señaló que él hubiese criticado los cambios en el marco financiero plurianual en la Unión Europea, «que es un ataque frontal a la política agraria común».

Apuntó que el Principado «está liderando en España y en Europa» la defensa de la política agraria común, una demanda que trasladará en su próxima visita a Bruselas. «Uno puede discrepar de la política, pero no de la vocación ruralista de este Gobierno», añadió el Presidente. Barbón hizo además una defensa de la labor del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, y atribuyó a problemas de agenda la ausencia de cargos del Ejecutivo en el certamen ganadero de Llanera, que sí estuvieron presentes en otras ediciones.

Precisamente, el Consejo de Gobierno celebrado en la Feria de Muestras puso el acento en las políticas para el medio rural. El Ejecutivo destinó una partida de 3,5 millones a fomentar el emprendimiento y contratación en la zona rural con dos herramientas de apoyo al campo previstas en la PAC. Los once grupos de acción local distribuidos por la comunidad se encargarán de gestionar estos fondos, vinculados al programa Leader. Las ayudas buscan promover el emprendimiento de desempleados que deciden iniciar su actividad como autónomos, y facilitar también la contratación de personal en empresas.

Además, el Ejecutivo ha autorizado el convenio entre la Consejería de Presidencia y la Red Asturiana de Desarrollo Rural para crear el Centro de Innovación Territorial, encargado de buscar e impulsar oportunidades para que el medio rural genere actividad y empleo.