Dos detenidos por violencia de género en el Xiringüelu: el balance de la Guardia Civil, que detectó 49 infracciones por drogas

La Guardia Civil ha puesto punto y final a un fin de semana marcado en rojo en su calendario, puesto que aglutina, de forma consecutiva, dos de los eventos más multitudinarios del verano asturiano: el Descenso Internacional del Sella y el Xiringüelu. Fue esta última fiesta, que juntó a más de 40.000 personas en Pravia este domingo, el colofón a varias intensas jornadas de trabajo para los agentes. Tras hacer balance del Sella, la Guardia Civil ha hecho lo propio ahora con el Xiringüelu, donde se produjeron dos detenciones por delitos de violencia de género.

La Benemérita cerró el despliegue por la fiesta praviana a primera hora de la mañana de este lunes. En el mismo intervinieron 249 guardias civiles de diferentes unidades y especialidades y medios materiales como un helicóptero, 12 drones, 4 inhibidores, 4 antidrones, sistemas de vídeo vigilancia con transmisión de imágenes a través de IP... Y el balance final ha sido de 138 denuncias por infracciones, una cifra que no es especialmente abultada para el volumen de gente que mueve la fiesta praviana.

De dichas infracciones, explica la Guardia Civi, 76 fueron por alcoholemia y positivo en drogas y 49 por tenencia o consumo de drogas en la vía pública. El resto se distribuyen entre desobediencia y resistencia a agente de la autoridad, portar armas blancas y venta ambulante no autorizada.

Violencia de género

Pero, además, la Guardia Civil detuvo a dos personas por casos relacionados con violencia de género. Una de ellas, directamente por un delito de violencia machista y la otra por quebrantamiento de la orden de protección hacia una víctima de ese tipo de violencia.

En el primer caso, según ha podido saber este periódico, fueron varios testigos quienes alertaron a unos agentes que se encontraban de ronda por las barracas de que un hombre había agredido a su pareja, aunque sin consecuencias físicas graves. Procedieron entonces a su detención pese a que ella no quería denunciar. Pero la coincidencia de varios testimonios hizo actuar de oficio a la Benemérita. En el segundo, el hombre, que tenía una orden de alejamiento respecto a su expareja, se encontraba a escasos metros de ella en la fiesta.

Igualmente, la Guardia Civil "ha investigado a otras dos personas por delito de lesiones y alcoholemia positiva".