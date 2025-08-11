El emocionante mensaje de Borja Sánchez tras superar su cáncer de colon: "Estamos programados para luchar por nuestra superviviencia", afirma el consejero

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha conseguido superar el cáncer de colon que le fue detectado hace siete meses. Y lo ha hecho público a través de un emotivo mensaje que ha publicado en su perfil de Facebook: "Estamos programados para luchar por nuestra superviviencia". Sánchez, que es uno de los pesos pesados del Gobierno de Adrián Barbón, comenta que, una vez finalizada la quimioterapia, realizado el escaner de seguimiento y medidos los marcadores tumorales en la analítica, "resulta que todo está ok, asú que ya tengo el alta oncológica".

El consejero asegura que "hoy cierro una etapa más después del importante e inesperado susto de principios de año. Respiro aliviado yo, respira aliviada mi familia y también las personas a las que les importo". Junto a la publicación aparece el consejero acompañado por el doctor Alfredo Castillo, su oncólogo, "el que me atendió todos estos meses, el que conoce bien la incertidumbre de las primeras semanas hasta que confirmamos que el tumor no se había extendido (ahí ya respiré...), y que fue dándome tan buenos consejos semana a semana, a medida que iba atravesando los ciclos de tratamiento". Este doctor "representa no sólo la calidad médica, sino la calidad humana del personal sociosanitario que tenemos en Asturias", señala.

No se olvida Borja Sanchez de "toda la gente que habéis pasado o estáis pasando por lo mismo que yo. Lo aplico también para el caso de una persona querida o importante. Ánimo ante todo, no perdais nunca la esperanza. Estamos en muy buenas manos, y la ciencia y la salud nos irán proveyendo de nuevos tratamientos cada vez más personalizados".

"Valorar lo esencial"

Y es que, como apunta, "este proceso me ha enseñado a valorar lo esencial, y a abrazar cada día con gratitud. Como decía José Mújica, el ser humano está programado para luchar por su supervivencia. Así hemos evolucionado desde unas diminutas bacterias hace 3700 millones de años. Por tanto sólo me queda brindar por la vida, la ciencia, la salud y las segundas oportunidades".