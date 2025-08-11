Los lectores resaltan el interés y calidad del coleccionable sobre la sidra de LA NUEVA ESPAÑA: "Cuenta cosas que desconocía"

El nuevo coleccionable de LA NUEVA ESPAÑA sobre la sidra y la cultura que la rodea, que hoy llegó masivamente a los lectores en los kioscos, recibió el interés y el elogio de los lectores. El coleccionable "La sidra asturiana, Patrimonio Mundial", es un repaso a la historia y las curiosidades en torno a una bebida que constituye una de las principales señas de identidad de los asturiano. El trabajo de investigación y divulgación que supone la obra acerca aún más a los asturianos a una seña de identidad íntimamente relacionada con sus raíces. Los textos son del periodista de LA NUEVA ESPAÑA Marcos Palicio y las imágenes de Miki López, jefe de fotografía de este diario.

"Es muy guapo lo de la sidra, me encanta", el tinetense Jesús Segurola Alba se refirió así al coleccionable sobre la bebida asturiana. El comentario lo hizo durante la visita que hizo a la Feria Internacional de Muestras de Asturias. "Se ve muy bien, bien encuadernado, todo bien explicado; muy guapo", añadió, mientras su mujer, Yolanda Feito Fernández, añadió que "siempre que podemos tomamos una sidra por la tarde", aunque reconocieron no ser consumidores habituales.

Jesús Segurola y Yolanda Feito, acompañados de Noelia Segurola y Elsa González Casado, con su ejemplar en la Feria de Muestras de Gijón. / Ángel González

En los kioscos de Gijón, los ejemplares de la primera entrega de "La sidra asturiana, Patrimonio Mundial", esperaban por su nuevo dueño. "Los coleccionables se siguen vendiendo, todo lo que sea relacionado con Asturias sigue teniendo tirón. Es lo que la gente más agradece", señaló Ignacio González, que regenta el clásico kiosco junto a la plaza de Italia. A su juicio, la temática de esta nueva iniciativa tendrá buen encaje entre los lectores porque la edición ofrece una letra "muy clara y comprensible" y porque considera que los volúmenes están "muy bien editados". También porque, asegura, el logro de la sidra asturiana ante la Unesco ha generado interés: "Todos los asturianos tenemos las raíces arraigadas muy profundas; este tipo de reconocimiento siempre es bueno".

Manuel Gil y su esposa, Rafaela Martínez, con un ejemplar del periódico y la promoción en el kiosco de El Parche, en Avilés. / Mara Villamuza

María Lorido, responsable de Sidra Solleiro, de Taramundi, se deshizo en halagos hacia la colección desde el kiosco que estos días tienen instalado en pleno centro de Tapia. "Estando en una zona en la que se consume poca sidra, todo lo que sea contar cómo se elabora y el trabajo que hay detrás de una botella de sidra es bienvenido", apuntó la dueña del popular lagar taramundés. Además, considera Lorido que el primer libro del coleccionable está "muy chulo y currado" y aplaude la iniciativa del periódico.

"Está muy bien editado, con fotos de alta calidad. Es muy interesante porque se adentra en nuestra cultura e historia y te descubre aspectos que desconocía sobre la sidra y la manzana. Además, el formato es muy cómodo", dice Alejandro Sánchez tras adquirir el ejemplar en pleno centro de Ribadesella.

María Lorido, en Tapia, con el coleccionable. / Tania Cascudo

Alejandro Sánchez, con su ejemplar en Ribadesella. / Julia Quince

Roberto Menéndez ojea el volumen en la librería La Pilarica de Mieres. / ANDRÉS VELASCO

En Avilés, los kioscos empezaron a vender ejemplares desde primera hora de la mañana. "Todos los que tenía ya están vendidos, la gente fue madrugadora. Hubo clientes que llamaron para reservar su suplemento, el último que me quedaba ya está reservado para un señor que pasa siempre a comprar el periódico cerca de la hora de comer", comentó Salomé González, propietaria de un negocio en la céntrica plaza avilesina de El Parche, muy contenta con la acogida del libro.

"Me encanta que se hagan este tipo de iniciativas, hay que promover nuestros productos y nuestra cultura para que no se pierda. Siempre hay cosas por aprender de la sidra", dijo Manuel Gil, vecino de Avilés, mientras compraba el periódico junto a su mujer. "Nosotros viajamos a Vigo y fuimos a una sidrería, pero no es lo mismo que ir en Asturias. Puedes comprar la sidra de la misma marca que aquí, pero cuando sale de nuestra tierra parece que sabe distinta, pierde chispa", aseguró Rafaela Martínez, reflexionando sobre sus últimas experiencias.

Un bien común para Asturias

Gus Álvarez, un joven procedente de Navelgas que estaba en Oviedo en el restaurante la Bellota: "Yo tengo una foto de pequeño en el pueblo con unos zapatones de madera mayando sidra al estilo tradicional. Lo mejor de la sidra es lo íntimamente ligada que está a la vida en comunidad que tenemos en Asturias. Yo vivo en Londres y automáticamente cuando pienso en sidra me vienen a la cabeza las espichas con amigos y familiares".

Alba Antilles, procedente de Mieres, trabajó unos años en la tienda ovetense de gastronomía Aramburu: "Yo destacaría su maridaje con los quesos tradicionales asturianos. ‘los de paisano’, como el cabrales de Bada. Me acuerdo que precisamente estuve allí en la cueva de Picos de Europa lavando quesos y bebiendo sidra".

"Las fotos de Miki López son impresionantes". Son palabras de Roberto Menéndez sobre el libro "La sidra asturiana, Patrimonio Mundial". Menéndez llegaba a media mañana a su librería habitual de Mieres, La Pilarica, con el objetivo de hacerse con la publicación. "Me parece muy interesante, máxime cuando la cultura sidrera acaba de ser nombrada patrimonio inmaterial por la Unesco", afirma este amante del caldo asturiano. No en vano, su camiseta, con la leyenda "Sidra", lo atestigua.

Ojea el libro con mimo delante de Mario San Martín, responsable de la librería. "Está funcionando bien, porque trata un tema muy interesante, y además, lo hace con rigor", afirma. Sin dudarlo, Roberto Menéndez adquiere el libro: "no se me ocurre mejor manera para leerlo que tomando un culete en la plaza de Requejo", apunta antes de irse.