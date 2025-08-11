Contenido ofrecido por masymas
PODCAST: "La sal es muy importante para mantener la tensión a raya"
Una serie de consejos para evitar los problemas de tensión este verano
M. O.
En este episodio de Queremos Ayudarte se habla de la hipotensión, o presión arterial baja, y de cómo pequeños gestos pueden ayudarte a mejorarla. Desde beber más agua hasta comer con inteligencia, pasando por el papel de la sal, la vitamina B12, el café, las comidas frecuentes o las medias de compresión. Un episodio práctico y fácil de aplicar, para sentirte con más energía y estabilidad cada día.
