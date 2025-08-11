El Principado elevará las horas de formación en empresas en la FP

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), en Gijón, acogió ayer la presentación de la nueva ley de Formación Profesional (FP), la cual contará con estancias en empresas de hasta 700 horas. "Estamos en un mundo globalizado, un mundo en cambio y que está ahora sometido a una explosión de lo digital, en el que existe en este momento una economía social y sostenible en la que surgen sectores emergentes que no siempre tienen la cualificación profesional que se necesita. En este contexto, necesitamos un sistema de formación integrado en el que centros educativos y empresas den respuesta a esta necesidad de formación", aseguró ayer la consejera de Educación, Eva Ledo, en el stand del Principado de Asturias.

Esta nueva ley, que se implementará en el próximo curso, cuenta con una novedad principal que se centra en dos modalidades de formación, en función de las horas realizadas por el alumnado en las empresas: la modalidad general, contará con un total de 500 horas de prácticas en la empresa entre el primer y segundo curso; y una segunda modalidad, la intensiva, con 700 horas en ese mismo periodo.

"Es una ley con un sistema integrado, accesible para todos y que ofrece ese crecimiento personal que necesitamos para las personas y esa cualificación que los sectores productivos están demandando", aseveró Ledo. Además, la consejera incidió en el pilar básico de la "corresponsabilidad" entre los centros educativos y las empresas, para que faciliten una "cualificación ágil y rápida" en diferentes sectores del mercado laboral. La Ley de Formación Profesional, según la consejera, "es la mejor herramienta disponible" ante la formación de base, desde la cualificación y recualificación de las personas.

Ángel Baldea, director general de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales, quien también participó en este acto, aseguró: "Apostamos y creemos que esta ley es el marco adecuado para permitir el desarrollo de la formación profesional en Asturias". Según explicó Baldea, el modelo general, de 500 horas, supone un 25 % de la formación total del ciclo, mientras que el intensivo, de 700 horas, un 35 % de esta formación. " El incremento de horas de formación en las empresas es innegable en la exposición, y por lo tanto, esa corresponsabilidad y contribución de la empresa". Los estudiantes de la modalidad intensiva firman un contrato en formación y obtienen remuneración económica.

Por otro lado, esta nueva ley, obliga a renovar los convenios de colaboración suscritos con las empresas para desarrollar las estancias formativas del alumnado. En el último curso escolar, 5.070 estudiantes realizaron formación en empresas gracias a la firma de 4.135 nuevos convenios suscritos en el régimen general, y el Principado continuará con la firma de más acuerdos. En este marco, Ledo confirmó la creación de una Dirección General de Formación Profesional dentro de la Consejería de Educación que "potenciará el desarrollo de esta ley". Además, añadió que "la orientación profesional es la que va a hacer posible que las personas se dirijan hacia la cualificación que el mercado laboral necesita, es clave para todos".

Asimismo, los ponentes explicaron que desde el 5 al 11 de septiembre se abre el plazo de solicitud de admisión para matricularse en la convocatoria extraordinaria, con 2.133 plazas: 244 de grado básico, 1.202 de grado medio y 687 de grado superior.