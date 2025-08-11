Queipo, a IU: "Deben reflexionar sobre qué no hacen para que no les voten"
El PP ve "inteligente" la idea de "frente popular" de una izquierda "que sabe que va a perder", pero rechaza hablar de si el PP se aliará con Foro
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, declinó ayer pronunciarse sobre si se planteará o no una coalición electoral en 2027 con Foro Asturias, al estar centrado el partido ahora, a dos años de los comicios "en mejorar la vida de la gente" y, al mismo tiempo, afeó a IU, socio minoritario del gobierno regional, que esté planteando ya estrategias electorales en lugar de centrarse en gobernar. Queipo aludió así expresamente a la propuesta del coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico, para constituir de cara a 2027 un "frente popular" de izquierdas, incluyendo al PSOE. Según Zapico, para frenar la posibilidad de que Vox acceda al gobierno asturiano. Según Queipo, para frenar el avance del centroderecha en Asturias.
"Esa propuesta que hace IU me parece una respuesta inteligente de un partido que sabe que va a perder el gobierno. Y, por lo tanto, yo a la izquierda les animaría a que recapacitase sobre ello, porque es muy probable que lo vayan a necesitar. Si quieren llegar con alguna garantía a estas elecciones de 2027, la propuesta de IU no me parece descabellada y deberían de planteárselo seriamente", opinó Queipo ayer en Gijón, durante su visita a la Feria de Muestras.
Dicho eso, el líder del PP de Asturias añadió que "quedan dos años y me preocupa enormemente que un socio de gobierno esté hablando de coaliciones, de frentes populares, en lugar de lo que se tiene que hacer desde el gobierno. Y yo creo que no se están haciendo la pregunta adecuada, la pregunta no es qué coalición van a hacer para intentar que el PP no llegue al gobierno, sino que es lo que no están haciendo para que la gente no les vote. Y eso es una reflexión que no deberían tardar en hacerla".
En cuanto a una posible coalición electoral entre PP y Foro Asturias para esos comicios, Queipo apuntó que "no está encima de la mesa ni es lo que nos preocupa en este momento, porque quedan dos años. Hay mucho que hacer, y yo creo que lo importante es que estemos centrados en mejorar la vida de la gente". El presiente del PP sí destacó las buenas relaciones entre ambos partidos de centroderecha, apuntando sobre Foro que "considero que es un partido hermano" y añadiendo que hay buena sintonía de Foro y el PP en el gobierno local de Gijón.
