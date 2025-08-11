Este es el "rombo" central que ejerce de gran motor de Asturias: cuatro concejos generan dos de cada tres euros de riqueza

El motor principal de la economía asturiana, considerada esta desde una perspectiva territorial, tiene una forma que se aproxima a la de un rombo con los vértices en Oviedo, Gijón, Siero y Llanera. La aglomeración de población y negocios en esa parte del centro de Asturias, resultante del influjo de las dos mayores ciudades de la región y de la posición ventajosa de Siero y Llanera para la localización empresarial y el desarrollo residencial, sigue creciendo, como se infiere de los trabajos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). Ese "rombo" central de Asturias, donde reside el 54,6% de la población, aporta ya casi del 62% de la actividad productiva (medida en términos de valor añadido neto, indicador alternativo al PIB), según estima Sadei en su reciente informe "La renta de los municipios asturianos en 2022".

Tal protagonismo, que se ha reforzado y consolidado en los años más cercanos, guarda relación con lo ocurrido dentro de esos mismos territorios (en especial, la pujanza exhibida por Oviedo y Llanera en lo que va de siglo) y con la pérdida paralela de peso de otras partes de Asturias (particularmente de Avilés, Langreo y Mieres). Esos y otros rasgos que trazan las estadísticas de Sadei se explican en los siguientes puntos.

La suma crece

El valor agregado que generan Oviedo, Gijón, Siero y Llanera ha evolucionado así: su aportación a la riqueza que Asturias produce en un año pasó de representar el 58,9% en 2000 al 61,9% en 2022. En el último tramo de ese período la tendencia se aceleró: si entre 2000 y 2018 la concentración de valor había avanzado 1,72 puntos (hasta alcanzar el 60,6%), en los cuatro años siguientes lo hizo en 1,34 puntos (hasta el comentado 61,9% del cálculo más reciente de Sadei).

Sorpasso de Oviedo

Examinados por dentro, los concejos del rombo central han tenido comportamientos disímiles. La principal mutación ha sido el sorpasso de Oviedo sobre Gijón, que se consumó en el año 2008 y se afianzó desde entonces. El concejo de la capital asturiana ha pasado en esta centuria a liderar la producción de valor añadido, creciendo su aportación al total regional del 23,6% en 2000 al 26,4% en 2022. En ese mismo tiempo, la economía local gijonesa bajó del 27,3% al 25,5%.

Los resultados reflejan las diferencias en el desempeño de ambos territorios: en un contexto general de expansión de los servicios (incluidos el turismo y la dimensión de la Administración pública, sector clave en la capital), el valor añadido neto ovetense, ya con un altísima especialización terciaria, más que se duplicó en lo que va de siglo (aumento del 113% entre 2000 y 2022), mientras que el avance gijonés fue significativamente menor (77,5%), lastrado por el repliegue generalizado de la industria básica asturiana, con notable peso histórico en la estructura productiva municipal.

Emergentes

La posición y evolución de Siero y de Llanera tienen íntima relación con la enjundia de sus grandes espacios empresariales. Los polígonos llanerenses de Silvota y Asipo, desarrollados desde fines de los años 60, albergan, junto al Parque Tecnológico de Asturias, inaugurado en 1991, más de 500 pequeñas y medianas empresas (pymes) cuya actividad explica en gran medida que el concejo, que aporta ya más del 4% del valor añadido regional (4,37% en 2022, frente al 2,68% del año 2000), se haya convertido en la quinta mayor economía local de Asturias, por delante de Langreo y Mieres, ambos más poblados.

Como en Llanera, la disponibilidad de suelo y la situación estratégica entre Oviedo y Gijón han favorecido el devenir de Siero, ventajas que le han permitido sobreponerse a los impactos de la liquidación de sus explotaciones mineras (cierres de los pozos Mosquitera, Lieres y Pumarabule entre 1989 y 2005) y ganar musculatura como cuarto municipio asturiano con mayor tejido productivo (5,73% del valor añadido regional en 2022, frente al 5,28% en 2000).

Declinantes

Gijón y Avilés, al norte; Oviedo, en el centro, y Mieres y Langreo, al sur, formaron, con la adhesión posterior de Siero y Llanera, lo que durante décadas se conoció como "el 8 asturiano", territorio-locomotora de la región. Si bien Avilés, Mieres y Langreo están ahora físicamente incluso más integrados que entonces en ese espacio, las dinámicas de estos concejos los han distanciado económicamente del resto del área.

Los números indican que persiste la tendencia declinante de Avilés, pegada a la contracción de la siderurgia y de otras actividades fabriles maduras: el municipio ha pasado de contribuir con casi el 10% de la riqueza asturiana a principios de siglo a bajar del 7% en 2022.

Los mismos datos de Sadei tampoco abonan las expectativas sobre el posible final de la larga depresión de los principales municipios de las Cuencas. Langreo, que en 1992 (en puertas de los episodios principales de la reconversión del carbón) generaba el 5,3% de la riqueza regional, no llega ahora al 3% (2,94% en 2022). Y el viaje de Mieres ha sido semejante: del 5% al 2,48% en treinta años. Ambos concejos fueron adelantados vigorosamente por Llanera ya a principios del siglo XXI.