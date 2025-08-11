Cada verano OK Sofás y Muebles FHOA, dos firmas que acuden puntuales a su cita con la Feria Internacional de Muestras de Asturias, ofrecen al público el mayor espacio dedicado al hogar en la FIDMA. Una de las grandes ventajas es que ofrecen también servicios de reformas integrales, y una financiación a 36 meses para empezar a pagar a partir de diciembre.

Ambas marcas son líderes en el sector. Los sofás son su producto estrella, así como los sillones de descanso. También ofrecen un servicio de encargos de decoración, una de las especialidades de Muebles FHOA. Se trata de un negocio especializado en reformas completas del hogar, desde pequeñas obras hasta rehabilitaciones a fondo en las que cada detalle de la vivienda es importante. La marca se centra tanto en el diseño como en la fabricación de los sofás, partiendo de un elemento inherente a su forma de trabajar: la especialización y el trato personalizado.

Stand de Muebles Fhoa en FIDMA / Pablo Solares

Especialistas en muebles y decoración, desde su emplazamiento habitual en el Pabellón de Asturias, Grupo FHOA ofrece un sinfín de posibilidades. La empresa aglutina: OK Sofás, Muebles FHOA y Noa’s Beds, por lo que en un mismo espacio los clientes pueden adquirir muebles de dormitorio o de salón, colchones, sofás, o artículos de decoración.

En su espacio, Muebles FHOA dispone de muebles de dormitorios juveniles, matrimoniales, cocinas o baños. Además, ofrecen reformas tanto de espacios concretos como "llave en mano", tras las cuales tu casa estará lista para entrar a vivir. En la zona de OK Sofás, marca líder en ventas a nivel nacional, encontrarás todo tipo de sofás, sillones y butacas de diferentes estilos. Noa’s Beds trabaja con marcas como Karibian Descanso o Relax, así como con otras primeras marcas del mercado. Sus colchones, somieres y canapés son la mejor garantía para un buen descanso.

Sofás, muebles y todo para el descanso, en la mayor superficie de decoración de FIDMA

La calidad es una premisa esencial, que ha llevado a OK Sofás a la más alta calidad en la fabricación, lo que les conduce a querer mejorar en su trabajo día tras día. Se trata de un producto 100% europeo que cuenta, entre otros muchos, con certificados de calidad como el de Cetem (Centro Tecnológico del Mueble) y el de Leitat (Centro Tecnológico Textil), que avalan su trayectoria y les permite ofrecer una garantía de 10 años tanto en la estructura como en el sistema de suspensión de sus sofás.

Todos los profesionales que integran los distintos equipos en los puntos de venta cuentan con una experiencia inigualable. Éstos se encuentran en continua formación para no dejar de mejorar en el asesoramiento al cliente, con el fin de que las ventas resulten satisfactorias. La atención de calidad y un completo asesoramiento, es algo que cada vez valoran más las personas que acuden a comprar algo tan importante como equipamientos para el hogar. Todo ello sin dejar de lado una óptima relación calidad precio. Durante estos días, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias OK Sofás presenta sus últimas novedades, con el fin de que los clientes puedan decidir con calma si desean efectuar alguna compra.