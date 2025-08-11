Estos son los diez planes en Asturias que solo son mejores con paraguas

En Asturias la lluvia no es un imprevisto: es parte del paisaje, del aroma a tierra mojada y del rumor constante que acompaña a los días grises. Aquí, el orbayu pinta de verde las montañas y nos invita a bajar el ritmo, a buscar refugios con olor a café recién hecho, chimeneas encendidas y conversaciones sin prisa. Si pensabas que la lluvia arruina los planes, es que aún no conoces los rincones más acogedores que este paraíso tiene reservados para los días en que el cielo se viste de gris.

La lluvia asturiana abre horizontes, ya sea frente al mar o entre montañas, en la calma de una aldea o el bullicio de la ciudad. Es una fuente inagotable de sensaciones únicas, de instantes irrepetibles que se viven con todos los sentidos. Relajante y regeneradora, la lluvia nutre los paisajes… y también a ti.

Contempla el arcoíris

Los cielos de Asturias son una auténtica bendición para los sentidos. Llenos de matices, de nubes diferentes, de luces inesperadas, donde cuando luce el sol lo hace de mil maneras…

Y esos cielos son el lienzo perfecto para que se dibuje de pronto, y sobre todo cuando hay gotas de agua en la atmósfera, el arcoíris. Seguramente el arcoíris es uno de los fenómenos ópticos, con su luminosa gama de colores, que más encaja con el cielo y la tierra asturiana. Con esos cielos de infinitos azules y con esa tierra de mil verdes y ocres.

Date una vuelta por los museos asturianos

Los museos son lugares ideales para los días de lluvia. El plan perfecto en el que se combina tu inquietud cultural y el interés por conocer un poco más las tradiciones, la historia y la prehistoria de la tierra en la que te encuentras.

Algunos son muy interactivos y plantean actividades que desatan tu creatividad. Otros tienen exposiciones permanentes muy interesantes. Otros acogen exposiciones itinerantes también muy atrayentes.

Disfruta de las olas y los bufones

En los días de lluvia y temporal, la mar está especialmente bella y ofrece un espectáculo de olas y espumas a menudo impresionante.Contemplar las formas y sonidos del oleaje es realmente una vivencia única de conexión con la naturaleza. La fuerza de la marea es uno de los fenómenos que más “cargan la pila” a propios y foráneos.

En la costa kárstica del oriente asturiano, las mareas más intensas dan lugar a un espectáculo único: los bufones. A través de grietas y chimeneas naturales en la roca, el mar se cuela con fuerza y lanza al cielo columnas de agua salada, acompañadas de un estruendo que rivaliza con la fuerza de las olas. No se sabe qué impresiona más, si la altura que alcanzan o el rugido que las anuncia. Desde Llames de Pría, en la frontera entre Ribadesella y Llanes, y a lo largo del litoral de Llanes y Ribadedeva, este fenómeno es un visitante habitual cuando la marea y el viento se conjuran.

Come y bebe de la gastronomía asturiana

Cualquier momento es perfecto para disfrutar de las virtudes de la sidra, pero cuando llueve, la experiencia roza la magia. Entrar en un chigre, con sus canciones, sus tapas y platos de la mejor cocina asturiana, y ese ambiente bullicioso que abriga el ánimo, es como recibir una dosis inmediata de vida. Ya sea en una pequeña sidrería de aldea o en un local del corazón de la ciudad, la sidra siempre sabe a hogar.

Contempla cascadas a rebosar de agua

En Asturias, el orbayu a veces se convierte en compañero de ruta. Basta con ir bien preparado para que su fina llovizna no sea un estorbo, sino un respiro fresco y agradable. Y, con un poco de suerte, el camino te regalará el encuentro con una cascada desbordante, un torrente que de pronto se transforma en un auténtico spa al aire libre.

Echa un ojo a algún espectáculo

La vida cultural en Asturias late con fuerza todo el año, pero en otoño e invierno alcanza un ritmo aún más vibrante. Teatros, casas de cultura y otros espacios se llenan de música, conciertos, obras de teatro y propuestas para todos los gustos y edades. El público asturiano, siempre curioso y abierto, responde con entusiasmo a una oferta tan rica como variada. Por eso, los días de lluvia son la excusa perfecta para marcar en tu agenda un buen espectáculo y dejarte llevar por la magia de la cultura.

Déjate deleitar por el cauce de algún río

Con lluvia o sin ella, los ríos asturianos son uno de los grandes tesoros del Paraíso Natural. Sus paisajes fluviales deslumbra con riberas frondosas, bosques que se refrescan en aguas cristalinas, rápidos y cascadas, y caudales que se pierden en profundos desfiladeros. Cada rincón es un escenario único y fascinante. Cuando llueve, la escena se vuelve aún más mágica: miles de gotas caen sobre el cauce, impregnando el aire con ese aroma inconfundible a hierba mojada y tierra húmeda, una auténtica marca de identidad de Asturias. La lluvia alimenta y vigoriza el río, y tú solo tienes que dejarte llevar mientras el paisaje cambia ante tus ojos en cuestión de minutos.

Escucha la lluvia caer

El sonido de la lluvia al golpear cristales, madera o tierra, especialmente en las aldeas, adquiere una magia única. Se convierte en un suave telón de fondo perfecto para la contemplación, una charla pausada, una buena lectura o para acompañar música. En definitiva, la lluvia es la mejor compañía para momentos de relax. Y si, además, se une al crepitar de una chimenea, el resultado es un auténtico “nirvana” de calma y bienestar.

Visita una quesería

No es casualidad que Asturias sea conocida como el país de los cincuenta quesos. Pronto lo descubrirás por ti mismo. Cuando empiezas a saborear los productos con acento asturiano, entiendes que el queso es mucho más que alimento: es parte esencial de una tierra donde los pastos, las montañas, el ganado y sus cuidadores han forjado la esencia culinaria del Paraíso Natural. Hoy en día, visitar una quesería es una experiencia fácil, divertida y educativa. Podrás conocer de cerca el proceso de elaboración de quesos emblemáticos como el Cabrales, el Gamonéu, el Casín o el Afuega’l Pitu, entre otros. Y lo mejor: estas visitas suelen acabar con una deliciosa degustación, el broche perfecto para un viaje de sabores inolvidable.

Baja a la mina o adéntrate en una cueva

El mundo subterráneo de Asturias es un tesoro lleno de diversidad, tanto en sus maravillas naturales como en las huellas que ha dejado la mano humana. Cuando llueve, una visita guiada a estos espacios se convierte en el plan ideal, siempre asegurando las condiciones necesarias para disfrutar con seguridad. Ya sea explorando una antigua mina o adentrándote en una cueva natural, vivirás experiencias únicas que permanecerán en tu memoria y seguro querrás compartir con tus amigos. Eso sí, cada una ofrece sensaciones muy diferentes, pero igualmente fascinantes.