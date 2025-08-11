Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: "Aquí aguantamos más"

Hay una alerta clarísima de ola de calor que, en el caso de Asturias, se focaliza en el suroccidente de la región. Y, muy concretamente, en Ibias, donde las predicciones daban máximas de 41 grados para ayer, domingo. Sin embargo, Carlos Arias, médico que suele cubrir los fines de semana en el consultorio periférico de San Antolín, no ha atendido en toda la mañana a ningún paciente con síntomas derivados del exceso de temperatura:

–Yo creo que la gente de aquí está acostumbrada al calor. Saben cómo caminar, cómo moverse, van a la piscina… No solemos ver problemas producidos por el calor. Y mucha de la gente que viene en verano ha nacido y ha vivido aquí en algún momento de su vida –explica el médico de familia.

En el hotel rural de Cecos, desde la izquierda, Alba Fernández, Javier Torra, Susa Ancares, Antonio García y Emma Fernández. / P. Á

Pasan pocos minutos de las tres de la tarde y diversos termómetros captan entre 34 y 36 grados en el valle del río Ibias. El mercurio llegará a las 16.40 horas a su máximo de la jornada, 38 grados. No son los 41 pronosticados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pero constituyen la segunda marca más alta de Asturias del día, solo superados por los 38,4 registrados en Pola de Somiedo.

El refugio de la piscina

El doctor Arias mencionaba, como refugio frente a los calores, la piscina de San Antolín, un espléndido equipamiento municipal muy renombrado también en otras zonas del suroccidente asturiano. La mayor avalancha de gente llega después de comer. Pedro Hipólito Fernández, un joven argentino que reside en Sama de Langreo desde hace unos meses, ha encontrado un trabajo de verano en esta instalación pública en la que ejerce como socorrista y responsable del mantenimiento y la limpieza.

Un grupo de niños y jóvenes, en la piscina de Ibias. Debajo, nez y Enol Méndez, ante el hotel rural de Cecos que regentan, muestran la temperatura máxima alcanzada ayer en Ibias. / P. Á.

–La gente viene a refrescarse. Esta semana llevamos varios días en torno a 35 grados y con el calor viene más gente, sobre todo a partir de las cuatro de la tarde.

Anexa a la piscina está el área recreativa. Varias familias están comiendo. Entre ellas, una de hosteleros de Cangas del Narcea (Casa Parla) que han aprovechado su jornada de descanso para solazarse en la piscina de San Antolín y embaularse una notable parrillada. Recuerdan cómo en este mismo lugar, hace ahora siete años, "se frio un huevo encima de una piedra", noticia que fue portada de LA NUEVA ESPAÑA. Aquel día se alcanzaron en Ibias 34,8 grados, tres menos que ayer. Uno de los comensales, Falo González, está de manga larga:

Una familia de Cangas del Narcea, en el área recreativa de San Antolín. De izquierda a derecha, Falo González, Charo Rubio, Yesi Rubio, Pablo Paredes, José Ferreiro, Eloy Ferreiro, Silvia del Río, Aitana Paredes y Nieves López (y en el carrito, Manuela). / P. Á

–A partir de 50 grados tengo calor, antes no –asegura.

Media docena de adolescentes –cuatro chicos y dos chicas– caminan de la piscina hacia el centro del pueblo. Su conversación denota que el calor no afecta a las pulsiones básicas de las personas de su edad:

–¿Te gusta Sara? –pregunta uno a otro.

–¡Qué te calles la puta boca! –espeta el interpelado.

–¿Quién te gusta?

–¡Que te calles! ¿Qué te importa? –responde el muchacho hostigado, visiblemente molesto.

El médico Carlos Arias, en la puerta del consultorio de San Antolín. / P. Á.

El calor aprieta. En la aldea de Villamayor, encaramada en zona alta del concejo, hay un gato tumbado en medio de la carretera a la sombra de un árbol. Cuando el coche se acerca, se levanta y se aparta. Acto seguido, vuelve a tumbarse en el mismo lugar y en la misma postura. Mínimo gasto de energía en un día sofocante.

Villamayor es un privilegiado mirador desde el que, muy abajo, se ve todo el valle del río Ibias como cubierto por una cortinilla de vaho, consecuencia del calor que envuelve toda la hondonada.

El concejo más soleado

A unos kilómetros de San Antolín está el hotel rural de Cecos, de propiedad municipal, que reabrió sus puertas el pasado 12 de julio. Emplazado a la orilla del río y junto a un hermoso puente, está regentado por el ibiense Enol Méndez y la canguesa Elena Martínez, quienes tiempo atrás habían llevado la piscina municipal. Al igual que el médico del concejo, consideran que los habitantes de Ibias disfrutan de una singular inmunización frente al calor:

–La gente de aquí aguanta más porque estamos en el concejo con más horas de sol de toda Asturias. Y además tenemos zonas que ayudan a combatirlo mejor, como las orillas del río. Se come menos, se bebe más y el humor es cambiante –señala Enol Méndez.

Ambos hosteleros lanzan al mundo una oferta de empleo: "¡Necesitamos contratar personal!".

Dentro del local, un grupo de cinco personas da cuenta de una bandeja de costillas. Residen en Barcelona, pero algunos de ellos tienen sus raíces en la cercanísima aldea de Cadagayoso, donde veranean.

–El calor no nos asusta. Las costillas sientan muy bien. Hay que aprovechar la carne y un buen vino fresco –aseveran.

La terraza que se asoma al río está desierta porque es la hora de máxima temperatura. En otra mesa, se produce otra escena que viene a demostrar que el calor no altera la inclinación humana más arraigada en el siglo XXI:

–Ya terminé de comer. ¿El móvil dónde está? –pregunta un niño que comparte mantel con sus padres.

Son las 16.40 horas. Treinta y ocho grados caen a plomo sobre Ibias. La piscina de San Antolín es el refugio elegido por muchos. Otros optan por terrazas o por sombras bajo los árboles. El interior del coche arde: cuesta agarrar el volante. Y muchos ibienses ven confirmada la tesis de que habitan una zona de Asturias bendecida por el sol y que ellos mismos están dotados de una capa especial que los protege del calor.