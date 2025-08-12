El Aeropuerto de Asturias hace historia: supera el millón de pasajeros y este es el perfil de turistas
El tráfico internacional aumenta casi un 7% y en el mes de julio se batió un nuevo récord: 208.648 viajeros
Asturias, paraíso del turismo. El Aeropuerto de Asturias ha alcanzado cifras históricas de tráfico en los primeros siete meses de 2025. Entre enero y julio, las instalaciones registraron 1.163.555 pasajeros, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al mismo periodo del año pasado y marca el mejor arranque anual desde su apertura.
Según datos de Aena, 1.160.069 de estos viajeros utilizaron vuelos comerciales. De ellos, 897.182 correspondieron a rutas nacionales —un 1,6% más que en 2024—, mientras que 262.887 optaron por vuelos internacionales, cifra que crece un notable 6,9%.
Tipo de vuelos
En cuanto a la actividad aérea, el aeropuerto contabilizó 8.972 despegues y aterrizajes entre enero y julio, un 0,8% más que en el mismo periodo del año anterior. De esas operaciones, 8.498 fueron vuelos comerciales: 6.460 domésticos (+0,7%) y 2.038 internacionales (+3,3%).
El mes de julio destacó especialmente en esta tendencia al alza, con 208.648 pasajeros —un 4,8% más que en julio de 2024— y 1.577 operaciones aéreas, lo que supone un incremento del 2,9%.
Este crecimiento consolida al Aeropuerto de Asturias como una infraestructura clave para la conectividad de la región, impulsada tanto por el turismo internacional como por la demanda de enlaces nacionales.
