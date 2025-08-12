Asturias busca curar la FOP, que convierte el músculo en hueso

La fibrodisplasia osificante progresiva (FOP) es un trastorno genético congénito que provoca que el cuerpo forme hueso en músculos, tendones y ligamentos, inmovilizando progresivamente las articulaciones. Afecta a una de cada millón de personas y en España hay unos 30 casos confirmados, aunque podrían ser más debido a la dificultad para diagnosticarla. Entre las señales tempranas destaca una malformación en ambos pies –los "dos pulgares de nada"– presente desde el nacimiento.

Dos de los afectados por la FOP estuvieron ayer con sus familias en Oviedo, participando en un encuentro cargado de emoción y compromiso. En el edificio del Instituto de Investigación Sanitaria de Asturias (ISPA), el grupo que trabaja en la FOP, liderado por Gonzalo Sánchez, recibió a las dos familias: Valentina Castro Romero, con sus padres (David y Tamara), residentes en Jerez de la Frontera; y Darío Rodríguez de Haro, con su madre Beatriz y su hermana, Adriana, procedentes de León.

La enfermedad suele manifestarse en los primeros años y puede acelerarse tras golpes, infecciones o incluso vacunas intramusculares. Cada brote inflamatorio puede dejar una placa ósea permanente. "Hoy no hay cura, pero la esperanza de vida ha mejorado en la última década gracias a la investigación", explica Sánchez. "Antes, a los 30 años muchos pacientes ya dependían de una silla de ruedas y a los 40 podían morir por complicaciones cardiorrespiratorias".

El proyecto en marcha en el ISPA-FINBA "busca comprobar la eficacia de uno de los medicamentos más prometedores para tratar la FOP". Con una duración de cuatro años, cuenta con financiación estatal, privada y, de forma muy significativa, con el esfuerzo de familias afectadas que organizan eventos para recaudar fondos.

Beatriz de Haro fundó la asociación "Por dos pulgares de nada" tras el diagnóstico de su hijo Darío, en 2023. "Es muy duro, porque la enfermedad avanza aunque tomes precauciones. Un golpe puede provocar un brote y, con niños pequeños, es difícil evitarlo", relata. "Darío ha tenido que renunciar al fútbol y la bicicleta; solo puede practicar natación, y con limitaciones". La asociación busca visibilizar la enfermedad, unir a las familias y financiar investigaciones.

Tamara Romero preside la fundación "Un grito a la esperanza", creada tras el diagnóstico de su hija Valentina con apenas cuatro meses. Una biopsia temprana le provocó pérdida casi total de movilidad en el cuello: "No quiero tener el remordimiento de no haber hecho todo lo posible para mejorar la situación. Hemos financiado muchas investigaciones y estar hoy aquí, viendo el laboratorio, me emociona. Siento que aquí puede estar la cura o el tratamiento que necesitamos".

Ambas madres coinciden en que la visibilidad es clave, no solo para conseguir recursos sino para mejorar el diagnóstico precoz y evitar procedimientos invasivos que agraven la enfermedad. El doctor Sánchez insiste: "Es fundamental que los médicos reconozcan los signos iniciales para no realizar intervenciones que aceleren la FOP".

El acto institucional de ayer fue también un encuentro humano entre familias que comparten miedos y aprendizajes. En el laboratorio del ISPA-FINBA, la ciencia y la determinación de estas madres avanzan de la mano. Cada euro recaudado, cada evento y cada hora de investigación acercan un poco más la meta de frenar una enfermedad que, aunque hoy sigue sin cura, ya no se afronta en soledad.