Asturias financiará mercadillos con productos y alimentos autóctonos

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria abrió ayer una nueva línea de subvenciones dirigida a entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro para la organización de los "Mercados del Paraíso Natural". Se trata de una iniciativa estratégica que persigue reforzar el sector agroalimentario asturiano, fomentar el consumo de proximidad y dinamizar la actividad económica y social en el medio rural, al tiempo que se potencia la visibilidad de los productores locales.

Las bases reguladoras, publicadas este lunes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), establecen que podrán acceder a estas ayudas los mercados que se celebren en Asturias entre el 1 de noviembre y el 31 de octubre, siempre que cuenten con al menos 20 puestos de venta y una duración mínima de seis horas. Los productos a la venta deberán incluir, de forma preferente, los amparados por la marca "Alimentos del Paraíso Natural", además de artesanía local y propuestas gastronómicas elaboradas con materia prima asturiana. La financiación será del cien por cien del coste y se otorgará mediante el sistema de concurrencia competitiva. En la valoración se tendrán en cuenta factores como el tamaño de la localidad donde se organice el mercado, la duración del evento, la inclusión de actividades complementarias —especialmente aquellas dirigidas al público infantil— y la presencia de productos con distintivos de calidad o adaptados a personas con intolerancias alimentarias.