Ayuso participa el día 29 en Llanes en la entrega del premio social del PP

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitará Asturias el próximo 29 de agosto para acompañar al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, en la entrega de la primera edición del premio "Tomás Antuña". Se trata de un galardón instaurado por el PP de Asturias para reconocer la labor de entidades sociales y del tercer sector en el ámbito del Oriente de Asturias.

La presencia de Ayuso eleva la visibilidad de un galardón creado en recuerdo de l que fuera primer teniente de Alcalde de Llanes y presidente del PP en ese concejo. Tomás Antuña, médico de profesión, falleció de forma repentina el 20 de septiembre de 2024, a los 70 años de edad. Antuña había dedicado toda su vida a la atención primaria, con especial atención a los mayores ya que fue socio fundador de la residencia Sierra del Cuera.

Su fallecimiento causó hondo pesar en la dirección del PP asturiano y apenas un més después, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, propuso al Comité Ejecutivo Regional la creación de unos premios que llevasen el nombre del conocido médico llanisco. En la constitución del premio, el PP estableció que este galardón suponga "un reconocimiento anual a iniciativas sociales del tercer sector, tanto de personas como de entidades, en el Oriente de Asturias en favor de la mejora de la sociedad, y que entregan su tiempo y su vida al servicio de los demás".

El premio recaerá este año, según ha podido saber este periódico, en el Centro Don Orione de Posada de Llanes, una institución sin ánimo de lucro dedicada al apoyo a personas con discapacidad intelectual con el objetivo de ayudarlas a participar e integrarse en la sociedad con buena calidad de vida.

El centro trabaja con unas 150 personas con diferentes capacidades y con la institución colaboraban Tomás Antuña y su familia de manera altruista.

La entrega del premio se producirá en el marco de un encuentro del partido, en el que intervendrá la presidenta madrileña y que se desarrollará en Llanes. Díaz Ayuso ya se había comprometido con Álvaro Queipo a participar en un acto de partido en Asturias. La presencia en Llanes se concretó hace semanas en el transcurso de un acto de la dirección nacional del PP, en el que Ayuso volvió a expresar su voluntad de visitar el Principado de Asturias este verano.