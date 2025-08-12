Cerrada la Ruta del Cares: un incendio crea riesgo de desprendimientos

La Ruta del Cares, uno de los senderos más emblemáticos y concurridos del Parque Nacional de los Picos de Europa, permanecerá cerrada temporalmente por motivos de seguridad debido al alto riesgo de desprendimientos provocado por un reciente incendio forestal en la zona.

El Gobierno del Principado, a través de la Red Natural de Asturias, informó este martes de la prohibición de acceso al itinerario hasta nuevo aviso. La reapertura se comunicará únicamente cuando las condiciones sean seguras para los visitantes.

Las autoridades han subrayado que la seguridad de los senderistas es prioritaria y han agradecido la comprensión y colaboración de quienes tenían previsto recorrer el camino, considerado uno de los más espectaculares del norte de España.