Choque entre el PP y el Principado por los menores migrantes en Gijón y la ministra Elma Saiz pide respeto tras hallarse una pancarta nazi junto al centro que los acoge

La ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Sainz, pidió “respeto” hacia los diez menores migrantes que se encuentran acogidos en Gijón y aseguró, en una comparecencia de prensa, que “no han pasado ni 24 horas desde la llegada de estos menores al centro y ya hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión”.

La ONG que acoja a los menores en su centro de Gijón, Accem, que ha confirmado el incidente, ha trasladado su “preocupación por la criminalización y estigmatización” de los menores migrantes no acompañados. La entidad ha cargado contra los discursos y mensajes que “relacionan a estos menores con la inseguridad” lo que acaba “poniendo en riesgo su integridad y bienestar” con mensajes “de corte racista y xenófobo”.

En este caso, por añadidura, Accem destaca que se trata de menores solicitantes de protección internacional, “un colectivo doblemente vulnerable: han tenido que huir de sus países por amenazas, conflictos o persecución, a lo que se suma el hecho de ser menores de edad”.

Al margen de esa cuestión, el traslado a Gijón de los primeros diez menores migrantes procedentes de Canarias, en cumplimiento de la exigencia del Tribunal Supremo relativa a los jóvenes sometidos a protección internacional, ha desatado el choque dialéctico entre el Partido Popular y el Gobierno del Principado. La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, recalcó que la elección de que la acogida se produzca en Gijón, en un centro de una ong, fue adoptada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, ya que se trata de “refugiados”. Y que también la gestión de ese traslado ha sido llevada a cabo por el Ministerio. Como publicó LA NUEVA ESPAÑA, “se trata de menores sujetos al programa de protección internacional, están tutelaros por Canarias y van a seguir tutelaros por esa comunidad autónoma”, resaltó la consejera.

El hecho de que los menores estén sujetos a protección internacional obliga a que sea acogidos en centros con características específicas para quienes se encuentran en esa condición, algo que no podía garantizarse en Canarias dada la masificación que sufren las autoridades de las islas ante la masiva presencia de inmigrantes. Por ello, el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno, en una resolución adoptada el 5 de junio, que adoptase medidas para garantizar los derechos de los menores con protección internacional, una condición en la que se encuentran casi 800 jóvenes en Canarias.

Marta del Arco recalcó que estos menores “no tienen nada que ver” con otros menores migrantes dependientes del Ministerio de Juventud e Infancia, cuyo reparto entre comunidades autónomas ha suscitado serias discrepancias entre PSOE y PP. Es el reparto de esos otros menores el que se ha venido discutiendo largamente en conferencias sectoriales sin que se produzca un acuerdo y con el rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que no acudieron a la última reunión.

Precisamente ese reparto han combatido las comunidades del PP, dado que las propuestas de distribución arrojan cifras muy reducidas para Cataluña y el País Vasco.

El PP asturiano cargó contra el Gobierno regional, al que ha acusado de “oscurantismo y deslealtad” en esta situación. La diputada en la Junta General Beatriz Polledo criticó la “falta de sensibilidad.y diálogo” y responsabilizó a Barbón de actuar con “improvisación y ausencia” en la política migratoria.

“Es absolutamente impresentable el comportamiento de la federación sanchista asturiana”, dijo Polledo, quien censuró la “falta de sensibilidad”, “imposición” y “unilateralidad” en la medida. La diputada reclamó “seriedad en las políticas migratorias” y lamentó los “bandazos”.

Polledo afirmó que el PP defiende “una inmgración regular, ordenada y en el marco del diálogo y el consenso”, mientras que cree que el PSOE asturiano busca “alimentar un debate”, generando “crispación intencionada y enfrentamiento para buscar rédito político”.

Para el PP asturiano, la atención a menores migrantes “es una cuestión de Estado” y reclamó diálogo entre las administraciones y recursos financieros. Eso sí, apuntó que “visto lo visto, con las políticas y recursos de infancia, ponemos en duda que Asturias tenga capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo”.

La diputada asturiana reclamó “consenso nacional” y financiación, “dando prioridad al diálogo y la coopperación”, algo que “no está sucediendo con Barbón”, al que acusó de buscar “quedar bien con Sánchez antes que el bienestar de los menores”.

También las críticas del PP se produjeron en el Ayuntamiento de Gijón. El secretario general de los populares gijoneses, David Cuesta, reiteró los reproches expresados este lunes por la portavoz municipal, Ángela Pumariega, si bien destacó que “la solidaridad de Gijon con Canarias está fuera de toda duda; los problemas de Canarias son también los de Gijón y viceversa”.

Y pese a que el caso de estos diez menores no guarda relación con el del grupo que se reparte por la vía del Ministerio de Juventud, recalcó los problemas que el PP ve en ese caso: “Es inaceptable que comunidades como Cataluña o el País Vasco sean sistemáticamente excluidas del esfuerzo común, solo para no incomodar a los partidos independentistas que mantienen a Sánchez en La Moncloa”.

Con todo, Cuesta fue al fondo de la cuestión: “España no puede seguir recibiendo más de 6.000 menores inmigrantes no acompañados cada año: es un ritmo absolutamente insostenible para cualquier país”, y destacó que “ni el sistema de protección social ni el educativo están preparados para absorber una presión de esa magnitud”.

Para resolver la cuestión, pidió “una respuesta política firme con controles de fronteras eficaces, y una inmigración ordenada, regulada y vinculada a contratos de trabajo”.