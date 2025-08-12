Ganaderos y agricultores asturianos se ven obligados a tirar de reservas ante la falta de lluvias

El campo asturiano se seca. Las escasas precipitaciones registradas en el último mes –particularmente en el suroccidente de la región– han puesto en jaque a ganaderos y agricultores, obligándoles a recurrir antes de tiempo a las reservas de forraje y pienso destinadas al invierno.

"Si esto se prolonga, en otoño subirán los costes", advierte Borja Fernández, portavoz de la Unión Rural Asturiana (URA), quien define el panorama como "muy complicado" para el sector. Según explica, los pastos naturales se están secando a un ritmo inusual para estas fechas y el alimento disponible no alcanza para cubrir las necesidades de todo el ganado.

La situación se repite en diferentes concejos. Mercedes Cruzado, ganadera y representante de COAG, comenzó a cebar a sus vacas hace tres semanas en Grandas de Salime, una de las zonas donde la falta de agua es más evidente: "Lo único que nos salvaría un poco el invierno sería que en septiembre lloviese sin parar".

La falta de lluvia está provocando que muchos ganaderos tengan que buscar soluciones improvisadas para garantizar el agua y la alimentación de sus animales. La principal, ese adelanto del uso del pienso que supone, además, un gasto extra difícil de asumir en un sector ya tensionado por "la constante variación de los precios y la escasez en las ayudas", denuncian.

El problema no se limita a la ganadería. Cultivos estratégicos como el maíz, fundamentales para la alimentación del ganado y para la economía agrícola, están viendo comprometida su producción. César Antuña, agricultor de la zona de Valdés, asegura que este verano está siendo especialmente duro para su explotación: "Es una plantación que necesita calor y agua. Está teniendo mucho calor, pero no está habiendo agua, y eso hace que el grano no salga". Consciente de que agosto es el mes clave en el que la panoya madura, ha solicitado al Principado permiso para extraer agua del río y poder regar. "Necesitamos agua de alguna manera si las lluvias no llegan en estos días", insiste.

Fernando Marrón, de USAGA, coincide en que el cereal atraviesa una fase crítica: "El maíz necesita agua en momentos puntuales, cuando se siembra y cuando sale el grano, que es en estas fechas". Añade que "estos días está apretando mucho el calor" y eso les perjudica ya que se trata un factor que multiplica el riesgo de pérdidas irreversibles en la cosecha.

Aunque aún es pronto para calcular el destrozo, los agricultores de maíz estiman que recogerán la mitad de lo previsto: "Es una pérdida grande, pero estamos a tiempo de remediarla si conseguimos agua", comenta César Antuña.

Los expertos alertan de que este episodio no es un hecho aislado. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ya el mes de junio fue "más cálido y seco de los habitual". Un escenario que se enmarca en una tendencia más amplia de veranos cada vez más tórridos, que pone a prueba la resistencia del campo asturiano y reabre el debate sobre la gestión del agua y las infraestructuras de riego en la región.

Mientras tanto, los profesionales del sector cruzan los dedos mirando al cielo. La llegada de lluvias abundantes en septiembre podría suavizar las pérdidas, pero si la sequía persiste, el otoño y el invierno se anuncian difíciles tanto para las explotaciones como para los consumidores, que podrían ver encarecerse productos básicos.

La ocupación de los embalses, por debajo del año pasado

El agua embalsada en los pantanos asturianos ha sufrido un descenso considerable con respecto al año pasado. Aunque la situación actual no puede calificarse de crítica –los embalses se encuentran al 73,43 por ciento de su capacidad total–, la cifra sí marca una diferencia importante frente a los registros previos. En la misma semana de agosto de 2024, el nivel de ocupación alcanzaba el 88,82 por ciento, lo que supone 15,39 puntos porcentuales más que en la actualidad. Aquella cifra, además, se situaba muy próxima a la media de la última década, que ronda el 86,78 por ciento. La comparación dibuja un panorama en el que la reducción de las precipitaciones se hace visible de forma progresiva, aunque todavía sin signos de alarma inmediata.

Los expertos señalan que esta tendencia descendente responde a un conjunto de factores: una primavera con lluvias irregulares, un inicio de verano más cálido y seco de lo habitual, y una mayor evaporación debida a las altas temperaturas, aunque los embalses todavía disponen de un margen holgado para garantizar el abastecimiento urbano e industrial. Sin embargo, advierten de que una prolongación de este déficit hídrico podría obligar a adoptar medidas preventivas. Entre ellas, se contemplan campañas de concienciación ciudadana y un refuerzo en la gestión eficiente de los recursos. Todo ello con el objetivo de anticiparse a posibles escenarios más restrictivos en el futuro cercano.